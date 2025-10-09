The Swiss voice in the world since 1935
فريق طبي في أبوظبي ينقذ حياة طفلة من عدوى نادرة في الجمجمة

تمكّن فريق طبي متخصص في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، بعد إصابتها بعدوى نادرة وخطيرة في عظام الجمجمة والوجه، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأوضح الفريق الطبي أن الحالة بدأت كالتهاب بسيط في الجيوب الأنفية، قبل أن تتطور إلى التهاب حاد في عظام الجبهة وتورّم يُعرف طبّيا باسم “ورم بوت المنتفخ”، ما أدى إلى تكوّن خراج داخل الجمجمة وظهور مضاعفات شديدة استدعت تدخلا جراحيا عاجلا ودقيقا.

وتم تحويل الطفلة إلى قسم الأنف والأذن والحنجرة في خليفة الطبية حيث خضعت لتقييم طبي شامل مكّن من تشخيص الحالة في الوقت المناسب على أنها التهاب بكتيري حاد في الجيوب الأنفية مع مضاعفات خطيرة شملت عظام الجمجمة والأنسجة المحيطة بالدماغ.

