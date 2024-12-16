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فشل وساطة أمريكية في هدنة بين قوات كردية وأخرى تدعمها تركيا في منبج السورية

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(رويترز) – قال فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من واشنطن يوم الاثنين إن جهود الوساطة الأمريكية فشلت في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار مع المعارضة في مدينتي منبج وعين العرب شمال البلاد.

وأنحى شامي باللائمة في انهيار الوساطة على “النهج التركي في التعاطي مع جهود الوساطة والمراوغة في قبول نقاطها الأساسية”.

وقال مصدر في المعارضة السورية لرويترز إن الأتراك غير راضين عن اتفاق وقف إطلاق النار، وإن أنقرة تفضل مواصلة الضغط على قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي إنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع المعارضة المدعومة من تركيا في منبج من خلال وساطة أمريكية لضمان سلامة المدنيين وأمنهم.

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