فصائل المعارضة السورية تسيطر على مدينة حماة

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سيطرت فصائل المعارضة الخميس على مدينة حماة، رابع كبرى المدن السورية والواقعة في وسط البلاد، بعد أيام على سيطرتها على حلب في إطار هجوم مباغت، ما يضعف أكثر سلطة الرئيس بشار الأسد.

أطلقت فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام هجومها قبل أكثر من أسبوع بقليل، تزامنا مع سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الداعم للأسد في لبنان.

واقتحمت الفصائل حماة التي تعد مدينة استراتيجية في عمق سوريا وتربط حلب بدمشق، بعد معارك ضارية مع قوات النظام لتعلن إخراج مئات السجناء من سجن حماة المركزي الذي دخلته أيضا.

وأقرّ الجيش السوري بخسارته مدينة حماة الاستراتيجية معلنا في بيان “خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية (…) تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها”، مضيفا “قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن فصائل المعارضة دخلت حماة بعد ليلة من المواجهات العنيفة “من جهات عدة” وانخرطت في حرب شوارع مع القوات الحكومية.

واعتبر أرون لوند من “مركز القرن الدولي للأبحاث” أن خسارة حماة “ضربة كبيرة جدا للحكومة السورية” لأنه كان على الجيش أن يبقي سيطرته على المدينة لمنع المعارضة من تحقيق مكاسب “ولم يتمكن من القيام بذلك”.

وفي تسجيل مصور نشر على الإنترنت، خاطب زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني أهالي المدينة قائلا “أبشّركم أن إخوانكم المجاهدين الثوار بدأوا بالدخول الى مدينة حماة لتطهير ذاك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاما”.

وأضاف “أسأل الله عز وجل أن يكون فتحا لا ثأر فيه”.

كما دعا رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني الى النأي بالعراق عن الحرب السورية، ومنع إرسال مقاتلين من الحشد الشعبي لمساندة قوات النظام السوري.

وجاء سقوط حماة السريع في أيدي المعارضة رغم قصف الطيران الروسي والسوري، بناء على ما أفاد الإعلام الرسمي ليل الأربعاء.

وقالت الطالبة الجامعية مايا (22 سنة)، من دون ذكر شهرتها لأسباب أمنية، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من مدينة حماة في وقت سابق الخميس إنها وعائلتها يلازمون المنزل.

وأوضحت “نسمع أصوات الانفجارات والقصف من دون توقف، منذ ساعات الليل حتى الآن” مشيرة الى أن الشوارع القريبة من منزلها “خلت من أي حركة” صباح الخميس.

وأضافت “لا نعرف ماذا يجري في الخارج”.

– الجولاني في قلعة حلب –

يفيد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخّذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة من المصادر في سوريا بأن 727 شخصا، معظمهم مقاتلون وبينهم 111 مدنيا، قتلوا في سوريا منذ بدأ هجوم فصائل المعارضة الأسبوع الماضي.

يعد هذا القتال الأعنف منذ العام 2020 في البلد الذي شهد حربا أهلية اندلعت لدى قمع النظام السوري الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية عام 2011.

ومنذ بدء هجومها الأسبوع الماضي، تمكنت الفصائل من بلوغ مدينة حلب، وسيطرت على كافة أحيائها باستثناء أحياء في شمالها تحت سيطرة مقاتلين أكراد. وبذلك، باتت المدينة خارج سيطرة القوات الحكومية بالكامل لأول مرة منذ اندلاع النزاع عام 2011.

وزار الجولاني قلعة حلب، وفق ما أظهرت لقطات على تطبيق تلغرام نشرها الأربعاء حساب للفصائل المعارضة.

وبثّ الحساب مجموعة لقطات يظهر فيها الجولاني وهو يحيّي عددا من مناصريه اجتمعوا حوله. وأكّد مصدر من الهيئة لفرانس برس أن الزيارة جرت الأربعاء.

وبينما تقدّم مقاتلو المعارضة في بداية هجومهم نحو حلب في غياب أي مقاومة تذكر من قوات النظام، إلا أن المعارك في محيط حماة كانت شرسة إلى حد كبير.

في الأثناء، أمر الأسد بإضافة نسبة خمسين في المئة الى رواتب العسكريين، في مسعى لتعزيز وضع قواته للتصدي لهجمات المعارضة.

وتمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على حماة رغم إرسال الحكومة “تعزيزات عسكرية كبيرة”، بحسب المرصد.

– تحذير من “انتهاكات” –

أطلقت فصائل المعارضة هجومها في شمال سوريا يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تزامنا مع دخول وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان المجاور حيز التطبيق.

دعم كل من حزب الله وروسيا نظام الأسد على مدى سنوات الحرب في سوريا، لكن الطرفين غرقا مؤخرا في نزاعاتهما.

وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن 115 ألف شخص “نزحوا أخيرا في أنحاء إدلب وشمال حلب” جراء القتال.

من جانبها، أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء عن مخاوفها من تعرّض المدنيين في شمال سوريا “لانتهاكات جسيمة على يد الجماعات المسلحة المعارضة والحكومة السورية”.

بقيت الحرب في سوريا خامدة إلى حد كبير على مدى سنوات، لكن محللين حذّروا من أن الوضع قابل للاشتعال في أي لحظة نظرا إلى أن النزاع بقي من دون حل حقيقي.

وتقود هيئة تحرير الشام التي كانت جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة، تحالف الفصائل المعارضة.

سعت المجموعة في السنوات الأخيرة إلى تصوير نفسها على أنها أكثر اعتدالا، لكن خبراء يشيرون إلى أنها تواجه صعوبة في إقناع الحكومات الغربية بأنها تخلّت بالكامل عن نهجها المتشدد.

وتحتفظ الولايات المتحدة بمئات الجنود في شرق سوريا في إطار التحالف الذي شكّلته للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.

ولفت المحلل لوند إلى أن فصائل المعارضة ستحاول التحرك جنوبا الآن باتّجاه حمص، ثالث كبرى المدن السورية.

بور-لار-لين/ب ق