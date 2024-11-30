فصائل سورية معارضة تتقدم في مدينة حلب والأسد يتعهد بـ”دحر” هجماتها

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سيطرت هيئة تحرير الشام وفصائل سورية حليفة لها السبت على “غالبية” مدينة حلب ومطارها، وتقدمت في محافظتين مجاورتين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أكد الرئيس بشار الأسد أن بلاده قادرة على “دحر الإرهابيين” مهما اشتدت هجماتهم.

وفي ضوء التصعيد، بحثت الدول الثلاث المعنية بالنزاع السوري، روسيا وايران حليفتا الأسد وتركيا الداعمة للمعارضة، “التطور الخطير للوضع” في سوريا. وقالت طهران إن وزير خارجيتها سيزور سوريا الأحد ثم تركيا.

وبدأت الفصائل التي تشكل محافظة إدلب معقلها في شمال غرب سوريا، هجوما غير مسبوق الأربعاء على مناطق في محافظة حلب، وتمكنت ليل الجمعة من دخول مدينة حلب، لأول مرة منذ استعادة الجيش السوري بدعم روسي وإيراني السيطرة على المدينة بكاملها عام 2016 بعد سنوات من القصف والحصار.

وباتت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة) تسيطر مع فصائل معارضة حليفة على “غالبية مدينة حلب ومراكز حكومية وسجون”، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعدما تقدمت ليل الجمعة “من دون مقاومة كبيرة” من الجيش السوري، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.

وشاهد مصور فرانس برس مقاتلين مدججين بأسلحتهم يكبّرون أمام قلعة حلب التاريخية وآخرين يتجولون في ساحة رئيسية في المدينة.

وقال رجل بثياب مدنية من دون كشف اسمه، وهو من سكان المدينة الفارين منها: “هذا منزلي ومحلي. مرت عشر سنوات منذ آخر مرة كنت هنا”.

وأعلنت قيادة الفصائل حظر تجول في المدينة، من الساعة الخامسة عصر السبت حتى الخامسة من عصر الأحد “حفاظا على سلامة” السكان.

واستهدفت غارات روسية ليل الجمعة أحياء المدينة للمرة الأولى منذ العام 2016، وصباح السبت حي الفرقان “تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة” الى الفصائل المقاتلة، وفق المرصد.

وقتل 16 مدنيا على الأقل السبت، بحسب المرصد، جراء “غارة شنّتها القوات الروسية على الأرجح، استهدفت سيارات مدنية لدى عبورها عند دوار الباسل”، إحدى النقاط التي تقدمت اليها الفصائل المقاتلة.

وشاهد مصور لفرانس برس في المكان سيارات متفحمة بينها حافلة صغيرة لنقل الركاب، وجثثا على الطريق. وداخل سيارة، كانت امرأة جالسة في المقعد الخلفي وقربها حقيبة يد صغيرة، وتمت تغطية وجهها بسترة بعد مقتلها.

وتمكن مقاتلو الفصائل بعد ظهر السبت من السيطرة على مطار حلب، ثاني أكبر مطار دولي بعد دمشق، ليصبح أول مرفق جوي مدني تحت سيطرتهم.

وأسفرت العمليات العسكرية منذ الأربعاء عن مقتل 327 شخصا على الاقل، 183 منهم من هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة ومئة من عناصر الجيش السوري ومجموعات موالية له، إضافة إلى 44 مدنيا، وفق المرصد.

– “خطوط انهارت” –

والسبت، أقرّ الجيش السوري بدخول الفصائل المقاتلة الى مدينة حلب التي شكلت لسنوات معقلا رئيسيا لفصائل المعارضة قبل طردها منها عام 2016.

ونقلت وزارة الدفاع عن مصدر عسكري “تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب” بعدما كان الجيش نفّذ عملية “إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع”.

وأفاد عن “معارك شرسة” سبقت دخولها الى المدينة على “شريط يتجاوز 100 كيلومتر.. وارتقى خلال المعارك عشرات من رجال قواتنا المسلحة شهداء”.

الى جانب حلب، تقدمت هيئة تحرير الشام والفصائل الناشطة معها الى ريفي حماة الشمالي وإدلب الشرقي، حيث سيطرت على “عشرات البلدات الاستراتيجية”، بينها خان شيخون ومعرة النعمان (إدلب) واللطامنة ومورك وكفرزيتا (حماة).

وأفاد المرصد السوري عصر السبت عن انسحاب الجيش السوري من مدينة حماة في وسط البلاد. لكن مصدرا عسكريا نفى ذلك وقال إن وحدات الجيش “تتمركز في مواقعها في ريفي المحافظة الشمالي والشرقي”.

وأضاف “يقوم الطيران الحربي السوري والروسي الصديق باستهداف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم”.

وتثار تساؤلات حول التقدم السريع للفصائل الجهادية والمعارضة “من دون مقاومة” من القوات الحكومية.

ولاحظت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية دارين خليفة إن “خطوط النظام انهارت بوتيرة مذهلة فاجأت الجميع”.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن “النظام السوري يبدو في هذه اللحظة كأنه متروك من حليفيه الرئيسيين، إيران وروسيا التي اكتفت حتى الآن بشنّ غارات شكلية”.

وجاء الهجوم المباغت في وقت كان يسري في إدلب منذ السادس من آذار/مارس 2020 وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو وأنقرة، وأعقب حينها هجوما واسعا شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر. وأست الهدنة وقفا للاعمال القتالية الى حد كبير رغم خروقات متكررة.

– حماية المدنيين –

في دمشق، أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني “التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب”.

ونقلت عن السوداني تأكيده أن “أمن سوريا والعراق هو أمن واحد، مشددا على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته”.

وقالت الخارجية الروسية في بيان السبت إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان بحثا في اتصال هاتفي “التطور الخطير للوضع في سوريا”. وأكدا “ضرورة تنسيق عمل مشترك لضمان استقرار الوضع” فيها.

وأجرى لافروف اتصالا مماثلا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، توافق خلاله الطرفان على ضرورة “تكثيف الجهود المشتركة بهدف ضمان استقرار الوضع في سوريا”.

وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم الخارجية الإيراني أن عراقجي “سيتوجه إلى دمشق الأحد لإجراء محادثات مع السلطات السورية”، قبل التوجه إلى تركيا لعقد “مشاورات حول القضايا الإقليمية، وخصوصا التطورات الأخيرة”.

وأعلنت إيران السبت أن “عناصر إرهابية” هاجمت مقر قنصليتها في حلب، مع تأكيدها ان جميع أفراد الطاقم الدبلوماسي بخير.

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان جميع الأطراف إلى “حماية السكان المدنيين” في حلب. وقالت إن التطورات العسكرية “تظهر الحاجة، بعد مرور ثلاثة عشر عاما على بدء الحرب الأهلية السورية، إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدون تأخير، من أجل التوصل أخيرا إلى حل سياسي” ينهي النزاع القائم.

وبدأ الهجوم الأربعاء خلال مرحلة حرجة يمر بها الشرق الأوسط مع سريان وقف إطلاق نار هش في لبنان بين إسرائيل وحزب الله الذي يقاتل منذ سنوات إلى جانب قوات النظام بسوريا.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا أودى بأكثر من نصف مليون شخص، ودفع الملايين إلى النزوح وأتى على البنى التحتية والاقتصاد في البلاد.

بور-لغ/ناش-لار/ب ق