فصائل عراقية موالية لإيران تعلن استهداف “هدف حيوي” في إسرائيل

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أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أنها استهدفت “هدفا حيويا” في إسرائيل بواسطة “الطيران المسيّر” صباح الأحد، وذلك دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوردت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان أنها “استهدفت (…) هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر”، وذلك “استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزّة”.

وجاء البيان فيما أشار الجيش الإسرائيلي الأحد إلى “اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات”، مؤكدا أنهما “لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية”.

ويأتي ذلك وسط تفاقم للتوترات الإقليمية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المتواصلة منذ أكثر من 11 شهرا في قطاع غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني الأحد أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة إسرائيلية شمال مدينة حيفا، وذلك في “رد أولي” على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره في وقت سابق هذا الأسبوع.

من جهته، أكّد الجيش الإسرائيلي أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان صباح الأحد وأن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، وذلك بعد ساعات من توجيهه ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف للحزب في لبنان.

وتضمّ “المقاومة الإسلامية في العراق” فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي ثلاثة فصائل مستهدفة بعقوبات أميركية.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات بدون طيار ضد أهداف في إسرائيل. ومنذ نيسان/أبريل، أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيّرات خارج مجالها الجوي.

وفي إطار تضامنها مع الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تبنت هذه الفصائل تنفيذ أكثر من 175 هجوما صاروخيا وبطائرات مسيّرة في نهاية 2023 في العراق وسوريا، استهدفت قواعد تضمّ جنودا أميركيين ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

كبج/كام