فصيل متحالف مع الجيش السوداني: ضبط قافلة إمدادات عسكرية لقوات الدعم السريع

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القاهرة (رويترز) – قالت قوات تقاتل إلى جانب الجيش السوداني يوم الجمعة إنها اعترضت قافلة كانت متجهة إلى قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور وبحوزتها‭‭ ‬‬كمية كبيرة من الإمدادات العسكرية.

ونفت قوات الدعم السريع شبه العسكرية تعرض أي قافلة لهجوم، وقالت لرويترز إن بيان القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح “غير صحيح ومجرد أكاذيب”. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة رواية الطرفين.

وذكرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش السوداني، أن هدف قوات الدعم السريع من إدخال الإمدادات هو استخدامها في القصف العشوائي لأحياء في الفاشر، آخر معقل للجيش في إقليم دارفور، وفي أم درمان ولمخيمات نازحين.

وشنت قوات الدعم السريع هجمات متكررة في ولاية شمال دارفور، كان من بينها هجوم على مخيم زمزم الذي تضربه المجاعة جنوبي الفاشر في وقت سابق من الشهر.

وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بقصف عشوائي في مناطق سكنية أو استهداف المدنيين، وتتهم القوة المشتركة باستخدام السكان دروعا بشرية.

وقالت القوة المشتركة في بيان إن القافلة التي اعترضتها جنوبي شرق الفاشر كانت بحوزتها كمية كبيرة من الإمدادات الحربية، من بينها 10 آلاف دانة مدفع عيار 40 مليمترا و12 ألف دانة هاوتزر وآلاف من الصواريخ والقنابل والذخائر.

وذكرت أنها “حيدت” أيضا مرتزقة أجانب، دون تقديم تفاصيل أخرى. وكانت قد أعلنت من قبل أنها اعترضت مرتزقة من كولومبيا التي اضطرت إلى تقديم اعتذار.

وتحول صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى حرب في أبريل نيسان 2023 قبل انتقال كان مقررا إلى الحكم المدني، مما تسبب في نزوح جماعي وأزمة جوع.

وحذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من خطر تصعيد الحرب في السودان يوم الخميس وقال إن هناك خطرا متزايدا بحدوث وفيات جراء الجوع على نطاق واسع.