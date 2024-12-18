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فضيتان للإمارات في “آسيوية الشطرنج” بالعين

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نال اللاعب أحمد الرميثي، واللاعبة أحلام راشد، فضيتي منافسات الشطرنج السريع في بطولة آسيا الفردية للهواة لفئتي الرجال والسيدات المقامة في الإمارات، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ المنافسات جاءت ضمن “البطولة الآسيوية التي يستضيفها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، برعاية الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة”.

وحصد الروسي إيجور لوفاكوف ذهبية فئة الرجال، وحقق البرونزية مجاهد بن يزيد من جزر المالديف، بينما تصدرت الأوزبكية شاهنوزا صابروفا منافسات السيدات، وفازت الطاجيكية نادية أنطونوفا بالبرونزية بعد اللجوء إلى نظام كسر التعادل.

وأكد هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن “الفوز بميداليتين فضيتين يعكس المستوى المتطور للاعبي ولاعبات الإمارات، وأن التنافسية العالية في بطولة آسيوية في ظل مشاركة أبرز اللاعبين، تعزز زيادة معدلات التصنيف الدولي لهم”.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية