فعاليات عيد الأضحى تعزز القطاع السياحي في الإمارات

يشهد القطاع السياحي في الإمارات زخما كبيرا خلال عطلة عيد الأضحى، مدعوما بفعاليات وعروض ترفيهية وترويجية متنوعة، وبنشاط حركة الطيران والرحلات الجوية، بحسب ما أفادت وكالة انباء الإمارات.

ولفتت الوكالة إلى أن الإجازة الممتدة حتى نهاية الشهر الحالي تسهم في رفع معدلات الإشغال الفندقي والحركة التجارية والترفيهية.

وتقدّم أبوظبي خلال العيد باقة متنوعة من الفعاليات والعروض العائلية في وجهاتها للترفيه وبينها “عالم فيراري”، و”عالم وارنر براذرز”، و”سي وورلد”، بحسب الوكالة.

ويقدم متحف اللوفر أبوظبي برامج ثقافية وتجارب فنية للعائلات والزوار. كما تقدم مراكز تجارية وفنادق في أبوظبي عروضا ترويجية وتخفيضات تتعلق بالإقامة والمطاعم والأنشطة الترفيهية، بالتزامن مع تنظيم فعاليات مجتمعية وعروض حية خلال عطلة العيد.

وتستقبل دبي عيد الأضحى ببرنامج حافل من الفعاليات، وتشمل العروض تخفيضات وباقات حصرية في الفنادق والمنتجعات الشاطئية والصحراوية وفنادق المدينة، مع مزايا مثل الليلة المجانية، وخصومات تصل إلى 45%، وإقامة مجانية للأطفال.

وتستقطب وجهات بارزة مثل “برج خليفة”، و”دبي مول”، و”متحف المستقبل” أعدادا كبيرة من الزوار خلال عطلة العيد، مدعومة بعروض ترفيهية وتجارب عائلية وحملات تسوق واسعة.

وتواصل “القرية العالمية” استقبال الزوار مع عروض فنية وتجارب تسوق ومطاعم متنوعة وذلك بعد أن أعلنت تمديد موسمها حتى نهاية الشهر الحالي.

وتمتد العروض الترويجية إلى المنتجعات والمشاريع السياحية في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وام القيوين والفجيرة، مع باقات إقامة وعروض خاصة بالعيد، إلى جانب فعاليات وأنشطة عائلية.

ويتزامن هذا النشاط مع تنامي حركة الطيران في مطارات الدولة وعودة الزخم إلى الرحلات الجوية، في ظل ارتفاع الطلب على السفر الإقليمي والدولي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

