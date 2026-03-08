فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين في غرق سفينة قاطرة إماراتية في مضيق هرمز

فُقد ثلاثة بحّارة إندونيسيين بعد غرق سفينة قاطرة ترفع علم الإمارات الجمعة في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية السبت.

وكان على متن السفينة “مصفح 2” طاقم يضمّ أعضاء من إندونيسا والهند والفيليبين، على ما أفادت وزارة الخارجية الإندونيسية، مشيرة إلى نجاة أربعة أفراد، في حين فقد ثلاثة جميعهم إندونيسيون.

وشهدت السفينة قبل أن تغرق انفجارا تسبّب في اندلاع حريق، وفق بيان الوزارة التي أشارت إلى فتح السلطات المحلية تحقيقا في الحادثة.

وأفادت شركة “فانغارد” الأمنية أن السفينة القاطرة أصيبت بصاروخين الأربعاء فيما كانت تحاول مساعدة سفينة الحاويات “سفين بريستيج” التي ترفع علم مالطا.

وأصاب صاروخ “سفين بريستيج” الأربعاء، بحسب ما كشفت “فانغارد” في بيان.

ويستهدف الحرس الثوري الإيراني سفنا ولا سيما ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز، معطلا حركة نقل النفط والغاز عبر الممر الحيوي الذي يعبر منه جزء كبير من حركة الشحن العالمية، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران المستمرة لليوم التاسع.

وأفادت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيانها أن “ناجيا إندونيسيا يعالَج حاليا من حروق في مستشفى في مدينة خصب في عُمان. وما زالت السلطات المحلية تبحث عن الإندونيسيين الثلاثة الآخرين”.

