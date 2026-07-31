فقدان عشرة أشخاص بينهم متسلق جبال شهير إثر انهيار ثلجي في باكستان

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فُقد عشرة أشخاص من بينهم متسلق الجبال النيبالي الشهير نيرمال بورجا إثر انهيار ثلجي وقع خلال تسلّقهم الجبال في شمال باكستان، وفق ما أعلن نادي تسلق الجبال في البلاد مساء الخميس.

وقال النادي “تلقى نادي جبال الألب الباكستاني تقارير مقلقة جدا تفيد بوقوع انهيار ثلجي على فريق من المتسلقين على قمة برود بيك (8047 مترا) في سلسلة جبال قراقرم”، موضحا أن رحلة تسلق الجبال كان يقودها نيرمال بورجا (43 عاما) الذي انقطع الاتصال به منذ وقوع الحادث.

وذكر النادي أن المفقودين يحملون جنسيات نيبالية وباكستانية وعُمانية وأميركية وصينية.

وأضاف “تُبذل كل الجهود الممكنة لضمان لضمان توفير الدعم الجوي وكل وسائل الإنقاذ المتاحة في أقرب وقت ممكن، بحسب الأحوال الجوية الظروف التشغيلية”.

حطّم نيرمال بورجا، وهو متسلق جبال ومرشد سياحي، أرقاما قياسية كثيرة. ففي العام 2019، تسلق كل قمم العالم الأربعة عشر التي يزيد ارتفاعها عن 8 آلاف متر في ستة أشهر وستة أيام.

وسنة 2021، أنجز بورجا مع فريق من تسعة متسلقين نيباليين آخرين، أول عملية تسلق شتوية لقمة “كاي 2”.

كيغ/رك/جك