فقدان 16 شخصا بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر بمصر

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القاهرة (رويترز) – قالت محافظة البحر الأحمر المصرية يوم الاثنين إن 16 شخصا بينهم 12 سائحا أجنبيا فقدوا بعد غرق مركب سياحي قبالة السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وأعلنت المحافظة في بيان غرق المركب السياحي (سي ستوري)، الذي كان يقل 44 شخصا هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و13 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال، وذلك في تعديل لتقرير سابق عن وجود 14 مصريا على متنه.

ونقل البيان عن المحافظ عمرو حنفي القول إن جهود الإنقاذ أسفرت عن العثور على 28 شخصا أصيبوا بجروح “بسيطة تنوعت ما بين كدمات وسحجات”.

وقال حنفي وفقا للبيان “السبب المبدئي للحادث وفقا لروايات الأجانب والطاقم المصري، هو موجة بحر عالية صدمت المركب مما أدى لانقلابه، والموضوع كان بشكل مفاجئ وسريع حيث استغرق نحو 5 أو 7 دقائق وبعض الركاب كانوا داخل الكبائن وهذا سبب عدم تمكنهم من الخروج من المركب”.

وأوضح البيان قائلا “ورد بلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 5:30 صباحا (0330 بتوقيت جرينتش) من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد المركب، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 وحتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة”.

وقال حنفي إن الأجانب الذين كانوا على متن المركب المملوكة لمصري ويبلغ طولها 34 مترا، بينهم أمريكيون وبلجيكيون وبريطانيون وصينيون وفنلنديون وألمان وأيرلنديون وبولنديون وسلوفاك وإسبان وسويسريون.

وأشار إلى “مواصلة التنسيق والتواصل مع كافة السفارات والقنصليات والجهات المعنية، لتقديم التسهيلات لاستخراج كافة الأوراق المطلوبة للركاب… وتوفير المحافظة استقبال الركاب في أحد الفنادق السياحية بمرسى علم”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تقدم الدعم القنصلي لعدد من الرعايا البريطانيين وعائلاتهم بعد وقوع حادث في مصر وهي على اتصال بالسلطات المحلية.

وقال مصدر حكومي لرويترز يوم الاثنين إن فرقاطات وطائرات تابعة للقوات المسلحة المصرية مشطت المنطقة بحثا عن المفقودين ولكن بحلول الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) توقف البحث مع حلول الليل.

والبحر الأحمر وجهة شهيرة للغوص لشعابه المرجانية والحياة البحرية الغنية وهو مورد مهم لصناعة السياحة الحيوية في مصر.

وأوضح حنفي أن المعلومات الأولية تشير إلى غرق القارب بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم.

وقال “جرى مراجعة الموقف الفني للمركب، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب”.

وقالت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان إنها أغلقت حركة الملاحة البحرية في المنطقة ظهر يوم الأحد عندما وصلت سرعة الرياح إلى 34 عقدة وارتفاع الموج إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة أمتار.

وهذا ثاني قارب يغرق في المنطقة نفسها هذا العام. ففي يونيو حزيران، غرق قارب بعد أن تعرض لأضرار بالغة بسبب الأمواج العاتية، حسبما قالت وزارة البيئة آنذاك. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو قتلى.