فلاي دبي توقع طلبية لشراء 150 طائرة إيرباص بقيمة 24 مليار دولار

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت شركة طيران “فلاي دبي” الإماراتية الثلاثاء عن اتفاقية بقيمة 24 مليار دولار لشراء 150 طائرة إيرباص، ما يرفع مجموع أسطولها بأكثر من الضعف في إطار خططها الطموحة للتوسع.

وقالت “فلاي دبي” للرحلات المنخفضة التكلفة في بيان إنها وقّعت مذكرة التفاهم مع شركة إيرباص في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران.

وأورد البيان أن الاتفاقية “تشمل 150 طائرة مؤكدة من طراز A321neo مع خيارات لـ 100 طائرة”، وأن التسليم سيبدأ اعتبارا من العام 2031.

ويضمّ أسطول “فلاي دبي” حاليا 95 طائرة بوينغ “737”.