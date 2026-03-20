فلسطيني: مستوطنون إسرائيليون اعتدوا علي جنسيا أمام أسرتي

من علي صوافطة

حمصة (الضفة الغربية) 20 مارس آذار آذَار (رويترز) – قال فلسطيني وشهود إن مستوطنين إسرائيليين اعتدوا عليه جنسيا وأوقفوه عاريا أمام أفراد أسرته خلال هجوم وقع في منتصف مارس آذار.

ويقول فلسطينيون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل ومنظمات حقوقية تتابع أعمال العنف إن الهجمات التي يشنها مستوطنون يهود ملثمون صارت شبه يومية في الضفة الغربية وتتضمن إضرام النيران في السيارات والمنازل والضرب وسرقة الماشية.

وقال صهيب أبو الكباش (29 عاما ) في مقابلة مع رويترز إن نحو 80 مستوطنا ملثمين ومسلحي بسكاكين وعصي اقتحموا تجمع حمصة البدوي في 13 مارس آذار. وأضاف أن نحو 20 منهم ضربوه وجردوه من ملابسه وربطوا عضوه الذكري وجروه منه أمام أطفاله الصغار.

وقال “اعتقدت أنهم سيقتلوني”.

وتحدثت رويترز إلى ثلاثة شهود أكدوا رواية أبو الكباش.

وقال الجيش والشرطة الإسرائيليان إن هذه الواقعة قيد التحقيق. وأبلغت الشرطة الإسرائيلية رويترز بأنه تسنى اعتقال سبعة مشتبه بهم بتهمة التورط في هذا الهجوم وأن أفرادا من الشرطة والجيش أُرسلوا إلى حمصة.

وجاء في بيان أن “القوات، بالتعاون مع محققي الطب الشرعي من المنطقة، بدأت في البحث عن المشتبه بهم وجمع الشهادات والأدلة والنتائج”.

وأضاف “في إطار التحقيق، الذي يخضع حاليا لأمر حظر نشر صادر عن المحكمة، تم اعتقال سبعة مشتبه بهم قبل عدة أيام للاشتباه في تورطهم في الحادث”.

ولم يتضح ما إذا كانت قد وجهت تهم إلى أي من المشتبه بهم.

وأحجم مجلس يشع، الذي يمثل المستوطنات اليهودية، عن التعليق على الحادث.

ويقع تجمع حمصة بين تلين في غور الأردن، وهي منطقة قالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية إنها تتعرض لهجمات يومية من المستوطنين. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة يولي نوفاك لرويترز إن الاعتداء المزعوم على أبو الكباش، وما تضمنه من “عنف جنسي مروع”، جاء في إطار نمط العنف المتصاعد.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق على بيان المنظمة.

ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي منذ وقت طويل بحماية المستوطنين على حساب سكان الأراضي، وهو ما ينفيه الجيش.

وقال أبو الكباش إن المستوطنين “هددونا إذا لم نرحل أنهم سوف يغتصبوا النساء والأطفال، ولكننا سنبقى هنا. إذا رحلنا سيستولون على كل هذه الأراضي”.

* تصاعد عنف المستوطنين

ذكرت رويترز في وقت سابق أن عنف المستوطنين تصاعد منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات على إيران في نهاية فبراير شباط مشيرة إلى أن المستوطنين الإسرائيليين قتلوا ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين خلال الفترة الماضية.

ونادرا ما توجه السلطات الإسرائيلية اتهامات للمستوطنين فيما يتصل بأعمال العنف تلك. وقالت منظمة يش دين الحقوقية الإسرائيلية في أواخر العام الماضي إن من بين مئات الحالات التي وثقتها منذ الهجمات التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، لم يُوجه الاتهام سوى في اثنين بالمئة منها.

وقال أبو الكباش إن المستوطنين سرقوا أيضا خلال هذه الهجوم المزعوم 400 رأس من الأغنام، وهي ضرورية لمعيشة أفراد هذا التجمع البدوي. وأضاف أنه حاول تقديم شكوى بشأن السرقة إلى الشرطة الإسرائيلية دون جدوى. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في الاعتداء المزعوم على أبو الكباش، دون أن تشير إلى واقعة السرقة.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ويوسع المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية وجودهم بوتيرة سريعة بدعم من الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

ويعد معظم الدول نشاط الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل.

(شارك في التغطية الصحفية محمد توروكمان – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)