فلسطينيون: مقتل 11 في غارات جوية إسرائيلية في غزة

reuters_tickers

5دقائق

القاهرة/القدس 15 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 11 فلسطينيا قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الأحد، والتي قال الجيش الإسرائيلي إنها جاءت ردا على ما وصفه بانتهاك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر مسعفون أن غارة جوية إسرائيلية على مخيم للنازحين أسفرت عن مقتل أربعة على الأقل، وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن غارة أخرى أسفرت عن مقتل خمسة في خان يونس بجنوب قطاع غزة وقتل آخر بالرصاص في شمال القطاع.

واستهدفت الغارات الجوية أيضا من يعتقد أنه قيادي في جماعة الجهاد الإسلامي في حي تل الهوا بمدينة غزة.

واتهم حازم قاسم المتحدث باسم حماس في غزة إسرائيل بارتكاب “مجزرة” جديدة بحق نازحين، ووصف ذلك بأنه خرق خطير لوقف إطلاق النار قبل أيام من الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف مسؤول في الجيش الإسرائيلي غارات اليوم الأحد بأنها “دقيقة” ومتوافقة مع القانون الدولي، وقال إن حماس ارتكبت انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وتبادلت إسرائيل وحماس مرارا الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وهو عنصر أساسي في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنه مسلحون تقودهم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1200. وذكرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألفا.

* أول اجتماع لمجلس السلام

قال مسؤول عسكري إسرائيلي “في الساعات القليلة الماضية، بدأ جيش الدفاع في شن هجمات ردا على انتهاك حماس الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار أمس في منطقة بيت حانون”.

وأضاف أن مسلحين خرجوا من نفق على الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من الخط الأصفر، الذي يحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل وحماس.

وتابع المسؤول قائلا “تجاوز الخط الأصفر بالقرب من قوات جيش الدفاع، مع حمل السلاح، يعد انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار، ويظهر كيف تنتهك حماس اتفاق وقف إطلاق النار بشكل ممنهج بقصد إلحاق الضرر بقوات جيش الدفاع”.

ووسعت إسرائيل من جانب واحد نطاق الخط الأصفر داخل قطاع غزة، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن تنفيذ انسحابات إسرائيلية، ورفضت حماس حتى الآن مطالب إلقاء سلاحها، وهو ما ينص عليه الاتفاق أيضا. وقالت إسرائيل إنها ستجبر حركة حماس على نزع سلاحها إذا لم تفعل ذلك.

ودعا قاسم المشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام الدولي الجديد يوم الخميس إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاك اتفاق إطلاق النار دون مماطلة.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز الأسبوع الماضي إن ترامب سيطرح خلال الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن خطة بقيمة مليارات الدولارات لإعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب عرض تفاصيل تشكيل قوة استقرار معتمدة من الأمم المتحدة داخل القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل تدمير الأنفاق في شمال قطاع غزة وفقا للاتفاق، وإن سلاح الجو استهدف بناية شرقي الخط الأصفر بعد أن رصد مسلحين يخرجون من نفق وقتل اثنين منهم على الأقل. ولم يكن لدى مسؤولين من غزة معلومات عن عدد القتلى أو المصابين في تلك الواقعة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 600 فلسطيني قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وقالت إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين في القطاع خلال نفس الفترة.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)