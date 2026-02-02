فلسطينيون عالقون انتظروا بفروغ صبر إعادة فتح معبر غزة

reuters_tickers

7دقائق

من نضال المغربي ومحمود عيسى

القاهرة/غزة 2 فبراير شباط (رويترز) – بعد أن انقطع الاتصال بينهم وبين أسرهم أو صاروا في حاجة ماسة إلى رعاية طبية في المستشفيات، انتظر الفلسطينيون العالقون على جانبي معبر رفح في غزة بيأس متزايد إعادة فتح معبر رفح الحدودي الذي جاء اليوم الاثنين كجزء تأخر تنفيذه من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر تشرين الأول.

ولم يتضح بعد إلى أي مدى ستستأنف عمليات العبور من وإلى مصر وتحت أي شروط، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على حدود قطاع غزة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين ينتظرون المرور فإن إعادة الفتح الجزئي تبدو متأخرة للغاية.

وكان معبر رفح مفتوحا جزئيا في بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إلا أنه أغلق تماما منذ صيف عام 2024 ولم يتمكن سوى عدد قليل جدا من السفر من وإلى غزة عبر إسرائيل منذ ذلك الحين.

ويعلم أولئك الذين يأملون في العودة إلى غزة أن القطاع صار خربا، وأن المنازل والأحياء التي كانوا يعيشون بها دمرتها الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت عامين عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. ويعلم أولئك الذين يسعون إلى المغادرة أن القيود الجديدة قد تبقيهم عالقين في الخارج.

ومن بين من انتظروا إعادة فتح المعبر أم فارقت عائلتها وثكلت طفلها حديث الولادة، وتاجر يتوق إلى لم شمله مع خطيبته لإتمام زيجة طال انتظارها وشخصان يحتاجان إلى علاج طبي في الخارج.

* التوق للعودة إلى غزة

منذ أن غادرت غزة قبل ما يقرب من 10 أشهر لم تر فاتن حامد أبو وطفة (43 عاما) أبنائها الثلاثة وظلت في مصر تتصفح صورهم، وهم شابان عمرهما 21 و18 عاما وفتاة عمرها 15 عاما، في محاولة للشعور بأنهم قريبين منها.

وغادرت أبو وطفة حي الكرامة في مدينة غزة في الخامس من أبريل نيسان 2024، على أمل أنها لن تبقى بعيدا سوى ستة أو ثمانية أسابيع حتى تتلقى حماتها العلاج الطبي. لكنها بدلا من ذلك ظلت عالقة في مصر بعد إغلاق معبر رفح.

وقالت “شعور لا يوصف، أنه الواحد بده يرجع بده يلتم مع ولاده مع أهله للبلد للمكان اللي عاش فيه ونشأ فيه”.

لكنها مع ذلك لن تعود إلى المنزل الذي تركته، وقالت أبو وطفة إن القوات الإسرائيلية أحرقت المنزل ولم يتبق منه سوى الأعمدة الخرسانية.

وتقول “لما بتشتي (عندما تسقط الأمطار) بيحطوا زي زفتة وهيك على السطح عشان ما ينزلش عليهم مايه لأنه بيكون الوضع صعب”.

وأضافت “مستعدة أني أدخل غزة وأتفتش وأتعب، مش يوم، أسبوع كامل… أتمرمط في المرواح لعد ما أوصل غزة وأشوف ولادي وبابا بخير”.

ولم تكن العائلات الكثيرة التي وصلت إلى القاهرة في بداية الحرب تتوقع أبدا أن تبقى لفترة طويلة. ونفدت مدخرات بعضهم، بينما وجد آخرون أنفسهم مقسمين على جانبي رفح.

وقال محمد طلال البرعي (28 عاما)، وهو تاجر عملات دمرت الحرب منزله في جباليا شمال غزة “أنا بحب غزة، وبالنسبة لي ما في مكان متل البيت (الوطن)”.

وعلى الرغم من مخاوفه من تجدد القتال ومن أن يؤدي سوء الإنترنت والاتصالات إلى تعطيل عمله، سجل البرعي نفسه في السفارة الفلسطينية في القاهرة بمجرد إعادة فتح معبر رفح.

وقال لرويترز “راح أرجع أعيش في خيمة؟ مش مهم عندي… أنا مش قادر أصبر لاشوف أبوي وآخده في حضني وأقبل جبينه”.

وأجل البرعي زفافه بعد اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023. ولا تزال والدته في الإمارات تتلقى العلاج الطبي.

وقال “راح أرجع وأكمل زواجي بس يمكن ما أعمل حفلة لأنه والدتي يمكن ما تكون لسه معنا في هذا اليوم”.

* رغبة شديدة في المغادرة

بالنسبة لآخرين، فإن فرصة العبور مسألة حياة أو موت.

ويعاني تامر البرعي (50 عاما)، وهو قريب والد محمد البرعي، من انقطاع النفس الانسدادي النومي ويعتمد على جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر لمساعدته على التنفس بشكل طبيعي خلال النوم عن طريق إبقاء مجرى الهواء مفتوحا.

وقال إن حالته الصحية تدهورت بصورة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء والوقود. وغادرت عائلته إلى مصر قبل عامين، لكنه لم يتمكن من اللحاق بهم لأن المعبر ظل مغلقا.

وأضاف البرعي أنه ناشد المنظمات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية والسلطة الفلسطينية حتى يتمكن من المغادرة وإنقاذ حياته ولم شمله مع أسرته.

وسجل آلاف الفلسطينيين في غزة لدى منظمة الصحة العالمية من أجل الخروج من القطاع لتلقي العلاج. وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 20 ألف مريض، بينهم أطفال ومرضى سرطان، ينتظرون الإجلاء.

ومنهم نور ضاهر (31 عاما)، وهو مصمم جرافيك من مدينة غزة يعاني من عيب خلقي في القلب. وقال “يخفق قلبي الآن بقوة أكبر. آمل أن تنتهي مشكلتي أخيرا”.

وبالنسبة للكثيرين، تأتي إعادة فتح المعبر بعد فوات الأوان.

وتوفيت داليا أبو كاشف (28 عاما) الأسبوع الماضي بينما كانت تنتظر ظهور اسمها على قائمة من سيخرجون من خلال معبر رفح لإجراء عملية زرع كبد.

وقال زوجها معتصم الراس “لقينا متبرع، أخوها استعد أنه يتبرع لها”.

وأضاف “وكنا بننتظر وانتظرنا أنه المعبر يفتح مشان تكون النهاية سعيدة، لكن حالتها الصحية ساءت وتوفت”.

(شاركت في التغطية هبة فؤاد وأحمد فهمي من القاهرة – إعداد أميرة زهران ومحمد أيسم للنشرة العربية )