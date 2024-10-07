فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون بذكرى السابع من أكتوبر ملوّحين برايات حماس

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احتشد مئات الفلسطينيين في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة الاثنين في الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل وهم يلوّحون بأعلام حركة حماس ويحملون صور الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وذكر صحافي في وكالة فرانس برس أن نحو 400 متظاهر فلسطيني من جميع الأعمار ويمثلون فصائل سياسية مختلفة ساروا وسط مدينة رام الله حيث مقرّ السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

ونظّم الناشطون المسيرة في الذكرى السنوية الأولى للهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل تحت شعار “لن نفقد الثقة في الثورة”.

وبجانب أعلام حزب الله اللبناني الصفراء وأعلام حركة حماس الإسلامية الخضراء، لوّح المتظاهرون أيضا بأعلام لبنان والعراق واليمن.

وفتح حزب الله غداة هجوم حماس “جبهة إسناد” لقطاع غزة من لبنان وبدأ إطلاق القذائف على إسرائيل، وتصاعدت المواجهة حتى بلغت مستوى داميا ومدمّرا منذ أسبوعين تقريبا. ومنذ بدء الحرب في غزة، تطلق مجموعات منضوية في إطار “محور المقاومة” بقيادة إيران، وبينها فصائل مسلحة عراقية والمتمردون اليمنيون صواريخ ومقذوفات على إسرائيل.

وردّد المتظاهرون هتافات “تحية من رام الله لجنود حزب الله”، و”ضعوا السيف على السيف، نحن رجال محمد ضيف”، القائد العسكري في حماس.

وتقول إسرائيل إنها قتلت ضيف في غارة في تموز/يوليو، وهو ما تنفيه حماس.

وقتل حسن نصر الله في السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر في غارات عنيفة نفّذها الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

– “نتمنى النصر” –

وتواجد في محيط التظاهرة عدد من عناصر الشرطة الفلسطينية الذين أغلقوا الطريق أمام المركبات، من دون أن يتدخلوا التظاهرة.

وحمل مشاركون آخرون صندوقا على شكل نعش كتب على جانبيه عبارة “القانون الدولي” و”جامعة الدول العربية” و”الأمم المتحدة”، في انتقاد لمواقف هذه الجهات التي يعتبرون أنها لا توقف الحرب.

وقالت جميلة جوهر لوكالة فرانس برس “جئنا لنتذكّر شهداءنا، ونتمنى الشفاء لجرحانا، ونهنئ المقاومة، سواء كانت فلسطينية أو لبنانية أو عراقية أو يمنية، على نضالها على مدار العام الماضي”، مضيفة “نحن نتمنى النصر”.

وأشاد آخرون بهجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل بشكل مباشر.

وقال رجل تحدّث شرط عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية “جئنا لنرفع أصواتنا ونقول إن النضال الفلسطيني مستمر، والسابع من أكتوبر نقلنا من مرحلة الإذلال إلى مرحلة الكرامة والفخر”.

وقالت عفاف غطاشة إن السابع من تشرين الأول/أكتوبر “غيّر مسار القضية الفلسطينية والمنطقة والعالم”. وأضافت “جئنا لنقول إن العالم لن يجد الاستقرار حتى ينتهي الاحتلال ويتمّ إنشاء دولة فلسطينية”.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1206 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وأسفر الردّ الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة عن مقتل ما لا يقل عن 41909 أشخاص، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس.

وفي تداعيات الحرب، توترات وعنف ومواجهات دامية في الضفة الغربية بين حركة حماس وإسرائيل تسبّبت بمقتل أكثر من 700 فلسطيني، و24 إسرائيليا.

ح ع/رض