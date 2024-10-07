فلسطينيون يتظاهرون في رام الله تأييدا لحزب الله وحماس

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حمل فلسطينيون صور الأمين العام لحزب الله الذي اغتالته إسرائيل الشهر الفائت، ورايات حركة حماس، في تظاهرة شارك فيها العشرات وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بعد مرور عام على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

دعا نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى المشاركة في التظاهرة تحت عنوان ” لن نفقد ايماننا بالثورة” في ذكرى مرور عام على الهجوم الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأدى الى مقتل 1205 اسرائيليين معظمهم مدنيون، وفق مصادر اسرائيلية.

وهتف المشاركون في التظاهرة “تحية من رام الله لجنود حزب الله” و”حط السيف قبال السيف وحنا رجال محمد ضيف”.

وحمل عدد من المشاركين صندوقا أسود على شكل كفن كُتب على جوانبه بالابيض “القانون الدولي” و”جامعة الدول العربية” و”الأمم المتحدة”.

ورفع مشاركون اخرون في التظاهرة أعلام لبنان والعراق واليمن، تيمنا بحزب الله اللبناني والفصائل العراقية والحوثيين اليمنيين الذين أعلنوا مساندة حماس ونفذوا ضربات على إسرائيل.

وقالت جميلة جوهر “جئنا لنتذكر شهداءنا ونتمنى الشفاء لجرحانا ونهنىء المقاومة سواء الفلسطينية او اللبنانية او العراقية او اليمنية على نضالاتهم خلال العام الفائت، متمنين لها النصر”.

وأغلقت الشرطة الفلسطينية الطريق الذي سار عليه قرابة 400 شخص من مختلف الاجيال ومن بينهم ممثلون عن فصائل فلسطينية.

وقال رجل في الاربعين من عمره، رفض ذكر اسمه ” جئنا لنرفع صوتنا ونقول ان النضال الفلسطيني مستمر، وان السابع من تشرين الأول/أكتوبر أخرجنا من مرحلة الذل الى مرحلة الكرامة والعزة”.

وقالت عفاف غطاشة التي قدمت نفسها على أنها من حزب الشعب إن “السابع من تشرين الأول/أكتوبر غيَّر معالم القضية الفلسطينية والمنطقة والعالم، وجئنا لنقول ان العالم لن يستقر الا بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية”.

ومنذ هجوم حماس تشن إسرائيل حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة أدت الى مقتل نحو 42 ألف فلسطيني غالبيتهم من الاطفال والنساء، حسب وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس.

ح ع/ص ك