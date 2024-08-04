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فلسطيني يقتل شخصين طعنا في إسرائيل

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حولون (إسرائيل) (رويترز) – قالت السلطات الإسرائيلية إن فلسطينيا قتل شخصين طعنا وأصاب شخصين آخرين في وسط إسرائيل يوم الأحد ثم أطلقت الشرطة النار عليه وأردته قتيلا.

وقع الهجوم خلال فترة الذروة الصباحية في مدينة حولون بالقرب من تل أبيب. وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن منفذ الهجوم طعن أشخاصا بالقرب من محطة للتزود بالوقود وحديقة.

وقال مسؤولون بالقطاع الطبي إن امرأة ورجلا، وهما من كبار السن، قُتلا وأُصيب اثنان آخران ونقلا إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي للقناة 12 الإسرائيلية “حيد أحد ضباطنا الإرهابي سريعا في مكان الواقعة ومنعه من تنفيذ هجوم أسوأ”.

وأشارت الشرطة في بيان إلى انتشار قواتها بأعداد كبيرة في مكان الواقعة وأنها “تجري عمليات بحث واسعة النطاق باستخدام طائرة هليكوبتر وقدرات إضافية”.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة في بيان إن عملية الطعن هي “رد طبيعي” على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين واغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الأسبوع الماضي في طهران.

ومع ذلك، لم تعلن الحركة مسؤوليتها عن هجوم يوم الأحد.

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