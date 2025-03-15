فلورنسا خارج خطر الفيضان بفضل بوابة سد رئيسية

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خرجت فلورنسا من دائرة الخطر بفضل الدور “الحاسم” لبوابة سد حالت دون فيضان نهر ارنو بعد أمطار غزيرة، حسبما ذكرت السلطات الإيطالية السبت.

أمرت السلطات الإيطالية عشرات الأشخاص في توسكانا بمغادرة منازلهم الجمعة بعدما هطلت خلال ست ساعات كمية أمطار تعادل شهرا كاملا، ما أدى إلى فيضانات في الشوارع وارتفاع منسوب المياه في هذه المنطقة حيث تقع مدينة فلورنسا.

وكتب المسؤول الإقليمي أوجينيو جاني على وسائل التواصل الاجتماعي أن “ذروة الفيضان لأرنو مرت على طول النهر بالكامل دون أي مشاكل خطيرة”.

وأضاف أن بوابة السد وأحواض التمدد كانت “حاسمة” في خفض التهديد للمدينة التاريخية والمناطق المحيطة ومن بينها بيزا.

وقال “في هذه الأوقات الصعبة نجح نظام السلامة الهيدروليكية في المنطقة في إحداث الفارق رغم الأمطار الغزيرة والمتواصلة”.

وصباح السبت بلغ منسوب نهر أرنو 3,78 أمتار وكان يتراجع ببطء، على ما قالت رئيسة بلدية بلدية فلورنسا سارة فونارو مضيفة أن منسوب جميع الروافد انخفض إلى ما دون مستويات التحذير.

وكان منسوب النهر مساء الجمعة أعلى من أربعة أمتار.

ولا يزال التحذير من الأحوال المناخية عند أعلى مستوياته حتى الساعة 14,00 ت غ، مع إغلاق حدائق ومقابر وأسواق ومتاحف ومكتبات.

ونهر أرنو الذي يمر عبر فلورنسا وبيزا عرضة للفيضانات في الربيع والخريف.

وأوضح جاني أن بوابة سد تقع بين بيزا وفلورنسا أمرت السلطات بفتحها بعد ظهر الجمعة “أوقفت موجة فيضان أرنو التي كانت بصدد الارتفاع”.

بدأ بناء بوابة السد عقب فيضانات مدمرة في 1949. لكن أعمال البناء لم تكن قد اكتملت عندما اجتاح فيضان كبير آخر في 1996 أودى بأكثر من 100 شخص ودمر أو ألحق أضرارا بأعداد لا تُحصى من الأعمال الفنية.

وأعلن جهاز الإطفاء أن حوالي 500 من عناصره تدخلوا مئات المرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مقاطعات فلورنسا وبراتو وبيزا وليفورنو، نتيجة الفيضانات وانزلاقات التربة.

ونشرت خدمة الإطفاء صورا لسيارات غمرتها المياه جزئيا في بلدة سيستو فيورنتينو بشمال فلورنسا.

وتسبب الإنذار الأحمر الخاص بالطقس الجمعة في إغلاق معرض أوفيزي العالمي الشهير في فلورنسا بشكل مبكر، بالإضافة إلى كاتدرائية دومو.

وقال برناردو غوزيني من هيئة الأرصاد الجوية التوسكانية لصحيفة كورييري ديلا سيرا الخميس إن 60 ملم من الأمطار هطل في المنطقة المحيطة بسيستو فيورنتينو بين السادسة صباحا وفترة الظهيرة.

ار-ايد/جص-كام/