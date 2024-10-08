فلوريدا تستعد لوصول الإعصار ميلتون “الخطير للغاية”

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تراجعت قوة الإعصار ميلتون لكنه لا يزال “خطيرا للغاية” مع ترقب وصوله الأربعاء إلى فلوريدا بجنوب شرق الولايات المتحدة، في وقت لا تزال الولاية تعاني من تبعات الإعصار هيلين الذي اجتاحها في أواخر أيلول/سبتمبر.

وخفضت قوة الإعصار ميلتون الثلاثاء إلى الفئة الرابعة، الدرجة ما قبل الأخيرة على سلم سافير سيمسون، وتوقع المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن “يبقى إعصارا خطيرا للغاية إلى أن يلامس اليابسة في فلوريدا”.

ويضرب الإعصار فلوريدا في وقت لا يزال السجال محتدما بين الجمهوريين والديموقراطيين حول استجابة السلطات الفدرالية لكارثة الإعصار هيلين الذي أودى بما لا يقل عن 230 شخصا في جنوب شرق البلاد.

وتشير التوقعات إلى أن ميلتون سيلامس اليابسة ليل الأربعاء الخميس في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة والتي تسجل ثالث أكبر تعداد سكاني بين الولايات الأميركية، بعد عبوره الإثنين والثلاثاء الساحل الشمالي لشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية حيث قد يتسبب بـ”أمواج مدمرة”.

وبعدما توقع المركز الوطني للأعاصير الإثنين “أسوأ” عاصفة تضرب منطقة تامبا مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 270 كلم في الساعة، خفض لاحقا توقعاته لسرعة الرياح إلى 250 كلم في الساعة.

وحذرت الرئيسة المكسيكية الجديدة كلاوديا شينباوم المواطنين من احتمال هطول “أمطار تتسبب بفيضانات”.

وكان عمال يعملون منذ صباح الإثنين على سد الأبواب والنوافذ في يوكاتان، فيما أدخل صيادو السمك قواربهم إلى المرفأ.

– إعصار “عنيف” –

بعد أقل من أسبوعين على الإعصار هيلين، يستعد سكان فلوريدا بقلق لوصول الإعصار الجديد.

وقال إرنست بونتان وهو يثبت ألواحا خشبية على نوافذ عيادته في سانت بيترسبرغ في غرب فلوريدا “الوضع صعب حقا لاننا سبق أن راينا مدينتنا مدمرة تماما” قبل وقت قصير “وها هو الأمر يتكرر”.

وحذر حاكم الولاية الجمهوري رون ديسانتيس الإثنين السكان من أن ميلتون إعصار “عنيف”، وتوجه إلى سكان المناطق المعرضة للخطر قائلا “لديكم الوقت للرحيل، إذا ارحلوا أرجوكم”.

وأعلنت سلطات فلوريدا رفع الرسوم على عبور الطرقات العامة لتسهيل عمليات الإخلاء.

ومن المتوقع أن يعبر الإعصار ميلتون الولاية من جنوبها الغربي إلى شمالها الشرقي، وأعلنت حال الطوارئ في 51 من مناطق فلوريدا الـ67.

وفي أورلاندو، المدينة التي تعد الكثير من المنتزهات في وسط الولاية، انتظرت مئات السيارات الإثنين تحت سماء غائمة للحصول على أكياس رمل كان يتم توزيعها.

وأوضح دومينيك توكيارون (29 عاما) لوكالة فرانس برس أنه لا يعتزم الرحيل، لكنه أعرب رغم ذلك عن قلقه. وقال “مضى زمن طويل من غير أن تمر عين إعصار فوق أورلاندو”.

وأعلن منتزه ديزني وورلد على موقعه الإلكتروني أنه يبقى مفتوحا الثلاثاء. وفي تامبا، سارع حراس حديقة الحيوانات إلى نقل القرود والفيلة وغيرها من الحيوانات ووضعها في مأمن.

– الأكثر فتكا منذ 2005 –

ويرى باحثون أن التغيّر المناخي يلعب دورا في زيادة حدة الأعاصير ومدتها نظرا إلى ارتفاع حرارة البحار والمحيطات.

وتشير بيانات المرصد الجوي الأميركي إلى أن درجات الحرارة في شمال المحيط الأطلسي تسجل بصورة متواصلة منذ أكثر من عام مستويات قياسية.

وكان المرصد حذر في نهاية أيار/مايو بأن موسم الأعاصير الذي يمتد من بداية حزيران/يونيو إلى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر سيكون استثنائيا هذه السنة في المنطقة.

ويحل الإعصار ميلتون في وقت لا تزال أجهزة الإغاثة تنشط لمساعدة الضحايا العديدين جراء الإعصار هيلين، الأكثر فتكا الذي ضرب البر الأميركي منذ الإعصار كاترينا عام 2005.

وتسبب هيلين بفيضانات مدمرة وأودى بما لا يقل عن 230 شخصا في حوالى خمس ولايات، واتخذ منحى سياسيا في ظل حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

واتهم المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب منافسته الديموقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس باختلاس الأموال المخصصة لمساعدة المنكوبين واستخدامها لدعم المهاجرين، وهو ما تنفيه بشدة هاريس كما الرئيس جو بايدن.

ونددت هاريس بـ”ألاعيب سياسية” معتبرة أن هذه الاتهامات “غير مسؤولة وأنانية”.

جما/دص/لين