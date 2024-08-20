فنادق أبوظبي تستقبل 2,4 مليون نزيل خلال 5 أشهر

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استقبلت فنادق أبوظبي 2,411 مليون نزيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات حديثة صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي ونقلتها وكالة أنباء الإمارات.

وأظهرت البيانات أن عدد نزلاء الفنادق توزع بواقع 498,7 ألف نزيل في كانون الثاني/يناير، و507,4 آلاف نزيل في شباط/فبراير، و433,7 ألف نزيل في آذار/مارس، و500,08 ألف نزيل في نيسان/أبريل، و471,8 ألف نزيل في أيار/مايو الماضي.

وأوضحت البيانات أن الإيرادات الفندقية ارتفعت إلى 3,18 مليارات درهم (نحو 865 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، موزعة بواقع 629,7 مليون درهم في كانون الثاني/يناير، و717.1 مليون درهم في شباط/فبراير، و608 ملايين في آذار/مارس، و660,3 مليونا في نيسان/أبريل، و566.5 مليون درهم في أيار/مايو الماضي.

وذكرت البيانات أن معدل الإشغال في فنادق العاصمة بلغ 77% خلال أيار/مايو الماضي، بينما بلغ متوسط مدة الإقامة 2,7 ليلة.

وبحسب البيانات، وصل عدد المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي الى نحو 169 منشأة مع نهاية أيار/مايو توفر 34 ألفا و79 غرفة.

أم/