مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

فنادق أبوظبي تستقبل 2,4 مليون نزيل خلال 5 أشهر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

استقبلت فنادق أبوظبي 2,411 مليون نزيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات حديثة صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي ونقلتها وكالة أنباء الإمارات.

وأظهرت البيانات أن عدد نزلاء الفنادق توزع بواقع 498,7 ألف نزيل في كانون الثاني/يناير، و507,4 آلاف نزيل في شباط/فبراير، و433,7 ألف نزيل في آذار/مارس، و500,08 ألف نزيل في نيسان/أبريل، و471,8 ألف نزيل في أيار/مايو الماضي.

وأوضحت البيانات أن الإيرادات الفندقية ارتفعت إلى 3,18 مليارات درهم (نحو 865 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، موزعة بواقع 629,7 مليون درهم في كانون الثاني/يناير، و717.1 مليون درهم في شباط/فبراير، و608 ملايين في آذار/مارس، و660,3 مليونا في نيسان/أبريل، و566.5 مليون درهم في أيار/مايو الماضي.

وذكرت البيانات أن معدل الإشغال في فنادق العاصمة بلغ 77% خلال أيار/مايو الماضي، بينما بلغ متوسط مدة الإقامة 2,7 ليلة.

وبحسب البيانات، وصل عدد المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي الى نحو 169 منشأة مع نهاية أيار/مايو توفر 34 ألفا و79 غرفة.

أم/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
12 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
27 إعجاب
57 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
30 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية