فنزويلا تطلب من أوبك المساعدة في وقف “العدوان” الأميركي

afp_tickers

3دقائق

قالت فنزويلا الأحد إنها طلبت من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المساعدة في وقف “عدوان” الولايات المتحدة التي نشرت سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي، وتتحدث عن إمكانية شن غارات جوية على الأراضي الفنزويلية.

يُكثّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على فنزويلا في عهد الرئيس نيكولاس مادورو عبر نشر قوات بلاده على نطاق واسع في منطقة البحر الكاريبي، ولا سيما أكبر حاملة طائرات في العالم، بحجة مكافحة عصابات المخدرات في المكسيك وأميركا الوسطى.

ويتهم ترامب كراكاس بالوقوف وراء تجارة المخدرات التي تلقى رواجا كبيرا في الولايات المتحدة، ما تنفيه كراكاس، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطيات البلاد النفطية.

وكتب مادورو الى أوبك في رسالة تلتها نائبته ووزيرة النفط ديلسي رودريغيز خلال اجتماع وزاري للمنظمة عُقد عبر الانترنت “آمل أن أتمكن من الاعتماد على جهودكم الحثيثة للمساعدة في وقف هذا العدوان الذي يُحضَّر له بقوة متزايدة ويُهدد بشكل خطير توازن سوق الطاقة الدولي”.

وأضاف مادورو “تُدين فنزويلا رسميا أمام هذه الهيئة سعي حكومة الولايات المتحدة الأميركية للاستيلاء على احتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة، وهي الأكبر في العالم، من خلال استخدام القوة العسكرية الفتاكة ضد أراضي البلاد وشعبها ومؤسساتها”.

وأكد أن العمل العسكري “يُهدد بشدة استقرار إنتاج النفط الفنزويلي والسوق العالمية”.

ودعا ترامب السبت إلى اعتبار المجال الجوي لفنزويلا “مغلقا بالكامل” بعد أيام قليلة على إصدار واشنطن تحذيرا جويا بسبب تزايد النشاط العسكري في المنطقة. وعلقت ست شركات طيران رحلاتها الى فنزويلا.

والأحد، علقت شركة السفر الروسية بيغاس توريستيك رحلاتها أيضا بعدما كانت إحدى وجهاتها السياحية جزيرة مارغاريتا الشمالية.

وتواصل فنزويلا تسيير رحلات الى روسيا حليفة كراكاس، عبر شركة الطيران الوطنية كونفياسا.

منذ أيلول/سبتمبر، دمّرت القوات الأميركية أكثر من 20 زورقا يشتبه بأنها تستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، بضربات أوقعت أكثر من 83 قتيلا.

لكن واشنطن لم تعطِ إلى الآن أي دليل على أن الزوارق التي استهدفتها كانت تُستخدم لتهريب المخدرات أو تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وفي الأيام الأخيرة، سُجِّل نشاط متواصل لطائرات حربية أميركية على بُعد عشرات الكيلومترات فقط من الساحل الفنزويلي، وفقا لمواقع تتبع طائرات.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب ومادورو ناقشا مؤخرا عبر الهاتف احتمال عقد اجتماع في الولايات المتحدة.

بس/س ح/ود