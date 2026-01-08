فنزويلا تعلن الافراج عن “عدد كبير” من السجناء من بينهم أجانب

أعلنت فنزويلا الخميس الإفراج عن “عدد كبير” من السجناء السياسيين بينهم أجانب، في خطوة اعتبرها البيت الأبيض نتيجة “ضغوط” مارسها الرئيس دونالد ترامب عقب إطاحة نيكولاس مادورو.

وهذا أول مؤشر على تقديم الحكومة الفنزويلية الموقتة تنازلات على ما يبدو، منذ أن أعلنت إدارة ترامب أن الولايات المتحدة سوف “تدير” فنزويلا بعد إلقاء القوات الأميركية القبض على مادورو ونقله إلى نيويورك لمحاكمته.

وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أنه “من أجل تعزيز التعايش السلمي، قررت الحكومة البوليفارية ومؤسسات الدولة الإفراج عن عدد كبير من الأشخاص الفنزويليين والأجانب”، مضيفا للصحافيين من مقر البرلمان أن “عمليات الإفراج هذه جارية”.

ولم يوضح خورخي رودريغيز عدد السجناء الذين سيُطلق سراحهم.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أن أول عملية إفراج كبيرة عن سجناء في فنزويلا منذ إطاحة مادورو جاءت بفضل “أقصى درجات الضغط” التي مارسها الرئيس الأميركي.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي في بيان لفرانس برس “هذا مثال على كيفية استخدام الرئيس أقصى أدوات الضغط من أجل تحقيق ما هو صائب للشعبين الأميركي والفنزويلي”.

وتقول منظمة “فورو بينال” غير الحكومية المعنية بمراقبة السجون إن هناك 806 سجناء سياسيين محتجزين في فنزويلا، بينهم 175 عسكريا.

ورحبت المنظمة بالإعلان ووصفته بـ”الأخبار الجيدة” لكنها قالت إنها لا تزال بصدد التحقق من الأنباء.

وصرح ترامب الثلاثاء أن السلطات الفنزويلية “بصدد إغلاق … غرفة تعذيب في وسط كراكاس”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

– استياء بين المشرعين الأميركيين –

وجاء إعلان كراكاس الخميس فيما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نُشرت أن الولايات المتحدة قد تدير فنزويلا وتستغل احتياطاتها النفطية لسنوات، وذلك بعد أقل من أسبوع على إطاحة مادورو في العملية التي أدت إلى مقتل 100 شخص وفق كراكاس.

وأفاد ترامب صحيفة “نيويورك تايمز” بأن “الوقت وحده كفيل بتوضيح” المدة التي تنوي واشنطن خلالها الإبقاء على سيطرتها على كراكاس. وعندما سُئل عما إذا كان يتحدّث عن ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة، أو أكثر، أجاب “أعتقد أن الأمر سيستمر لفترة أطول بكثير”.

في غضون ذلك، اتخذ مجلس الشيوخ الأميركي الخميس خطوة كبيرة نحو تمرير قانون لكبح العمليات العسكرية ضد فنزويلا.

ويعكس التشريع الذي يقوده الديموقراطيون، والمتوقع إقراره بالتصويت الأسبوع المقبل، استياء واسعا بين المشرعين إزاء العملية العسكرية السرية للقبض على مادورو السبت، والتي نُفذت دون موافقتهم الصريحة.

لكن يُتوقع أن يواجه هذا التشريع معارضة في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية.

– وضع شديد التعقيد –

يأتي تأكيد ترامب رغم إعلان الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز بأن أي قوة أجنبية لا تحكم كراكاس.

وقالت رودريغيز تعليقا على الهجوم الأميركي الذي أطاح بسلفها “هناك شائبة في علاقتنا غير مسبوقة في تاريخنا”.

ألقت قوات أميركية خاصة القبض على مادورو وزوجته السبت في عملية خاطفة ونقلتهما إلى نيويورك حيث يحاكمان بتهم تتعلق بالأسلحة وتهريب المخدرات، في تكريس لما أطلق عليها ترامب “عقيدة دونرو”، القائمة على مبدأ أن أميركا اللاتينية ينبغي أن تكون منطقة نفوذ للولايات المتحدة محظورة على القوى الأجنبية.

وفي شوارع كراكاس، لا تزال الآراء متباينة حول الخطة.

وقال خوسيه أنتونيو بلانكو (26 عاما) “أعتقد أن فرصنا ستكون أكبر إذا كان النفط في يد الولايات المتحدة وليس بيد الحكومة”.

وقالت تيريزا غونزاليس (52 عاما) إنها لا تعرف إن كانت خطة بيع النفط جيدة أم سيئة.

وأضافت “إنه وضع بالغ التعقيد. كل ما نفعله هو محاولة البقاء على قيد الحياة، فإذا لم نعمل، لن نأكل”.

ويدرس ترامب ومستشاروه خطة تهيمن من خلالها الولايات المتحدة إلى حد ما على شركة النفط الوطنية الفنزويلية، بحسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وذكرت الصحيفة بأن ذلك سيمنح الولايات المتحدة نفوذا على معظم احتياطات النفط في النصف الغربي من الكرة الأرضية، في وقت يسعى ترامب إلى خفض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل.

وحذّر ترامب رودريغيز من أنها ستدفع “ثمنا باهظا، ربما أكبر من الثمن الذي دفعه مادورو” إذا لم تمتثل لأجندته.

وقال وزير الإعلام الفنزويلي السابق أندريس إزارا لوكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الإلكتروني إن “قوتها (رودريغيز) مستمدة من واشنطن، لا من الهيكل الداخلي. إذا قرر ترامب أنها لم تعد ذات فائدة، فسترحل كما رحل مادورو”.

أعلن ترامب أن الولايات المتحدة “ستدير” فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات نفطية مثبتة في العالم.

وقال لـ”نيويورك تايمز” “إنهم يقدمون لنا كل ما نشعر بأنه ضروري”.

لكن واشنطن لا تملك قوات بريّة ويبدو بأنها تعتمد على حصار بحري والتهديد باستخدام القوة لضمان تعاون رودريغيز.

وتعتمد الخطة الأميركية حتى اللحظة بشكل كبير على ما قال ترامب إنه اتفاق يقوم على تسليم فنزويلا ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة ليتم بيعها لاحقا.

وسيجتمع ترامب الجمعة مع رؤساء تنفيذيين لشركات نفط أميركية قال إنهم سيستثمرون في منشآت فنزويلا المتهالكة، رغم أن أي شركة لم تقدّم تعهّدات من هذا القبيل حتى اللحظة.

