The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فنزويلا و”شيفرون” توقعان اتفاقين لتوسيع عملياتهما النفطية في منطقة رئيسية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وقّعت شركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون وحكومة فنزويلا اتفاقين الاثنين من شأنهما توسيع إنتاج النفط في البلاد التي تسعى إلى تعزيز الاستثمار الخاص في هذا القطاع.

وأقيمت مراسم التوقيع في قصر ميرافلوريس حيث انضمت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى رئيس شركة “شيفرون فنزويلا” ماريانو فيلا وعدد من الشخصيات الأميركية البارزة، منهم القائمة بالأعمال لورا فارنسورث دوغو ومساعد وزير الطاقة كايل هاوستفيت.

وبموجب هذا الاتفاق، ستزيد شركة شيفرون حصتها في مشروع مشترك مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA التي تستخرج النفط من حزام أورينوكو النفطي، وهو أحد أكبر احتياطات للنفط في العالم، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

في المقابل، تتنازل شيفرون عن بعض حقوق استخراج الغاز البحري وتقلل من حصتها في مشاريع أخرى.

ومنذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو خلال عملية أميركية خاطفة في كراكاس في كانون الثاني/يناير، تعمل إدارة ترامب بشكل وثيق مع رودريغيز لحشد الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط في البلاد.

وأقرّت رودريغيز إصلاحا لقوانين البترول في البلاد في أواخر كانون الثاني/يناير، ما أدى إلى إنهاء عقود من سيطرة الدولة على قطاع النفط.

في المقابل، خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، ما وسع قدرة الشركات الأميركية على العمل في البلاد.

بغف-اتم-تمك/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

