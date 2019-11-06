هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 04:52 م

تُعد النقاط التالية من أهم مجهودات SWI swissinfo.ch:

صوت سويسرا في العالم: نحن نتوجه لجميع المهتمين بالشؤون السويسرية في كل العالم ونعد تقاريرنا بشكلٍ موزون ومتعمق في خلفيات الحوادث التي تجري في سويسرا. SWI swissinfo.ch تقيّم أيضًا بشكلٍ مستقل أهم المواضيع الدولية الساخنة والصراعات والحوادث الراهنة من وجهة النظر السويسرية.

نافذةٌ على سويسرا: يحتاج القرّاء ومتابعو وسائل الإعلام السويسرية إلى معرفة مسبقة تمهّد لفهم الأحداث، هذه المعرفة التمهيدية تنقص المستخدمات والمستخدمين على المستوى العالمي. نحن نعرف هذه الحاجة بشكلٍ جيد جدَّا، وذلك بناءً على هيكليتنا ذات اللغات العشر وذات الثقافات المتعددة، لذا نستطيع أن نعالج المحتويات التي يمكن أن تؤدي ببساطة، من غير هذه المعالجة، إلى سوء فهم. من بين ذلك مثلاً التغطية والتوضيحات التي نشرت عن «مبادرة المنائر» وأعاد نشرها العديد من وسائل الإعلام (بما في ذلك فضائية الجزيرة) وأصبحت متاحة للقراء في العالم العربي، في حين كانت أغلب وسائل الإعلام المحلية هناك تتحدث وتكتب بشكلٍ خاطيء ومضلِّل عن «حظر الدين».

بهذه الطريقة نمكّن الصوت السويسري بتنوعه اللغوي والثقافي والعقائدي أن يكون مسموعًا ومفهومًا في أنحاء العالم.

(swissinfo.ch)

في نبض الاقتصاد: تغطياتنا الشاملة والمفصلة حول القدرات والإنجازات الاقتصادية والتقنية وجوانب التطور والنمو، كذلك مواطن الضعف، تحظى بالمصداقية وتصل إلى جمهور عريض في العالم. هذه التغطيات الثرية بالمعلومات تسمح للمستثمرات والمستثمرين أن يتخذوا القرارات المبنية على معطياتٍ صحيحة. إنهم يستطيعون ذلك بفضل ما نعدّه وننشره من تقارير.

إن سويسرا مقرٌّ لاتحادات شركات عالمية تقع في قلب الجدل الهام حول ما يُدعى «المسؤولية الاجتماعية للشركات» وحول التحول في ثقافة وهياكل الشركات على مستوى المعمورة.

إن التغطيات التي تقدمها SWI swissinfo.ch بهذا الصدد تتميز بالتفرد، وذلك بفضل شبكاتنا وقدراتنا على التغطية بعشر لغات.

العلوم والتعليم الجامعي: نحن نتابع بدقة أولويات الجامعات والمؤسسات البحثية السويسرية ونقوم بمقارنة دولية، فنظهر بذلك جودة ومكانة البحوث والتطوير في سويسرا؛ لكننا نحدد أيضًا مواضع الحاجة إلى التطوير.

بالإضافة إلى ذلك تقدم SWI swissinfo.ch خدمة مهمة للباحثات والباحثين والمهتمين على المستوى العالمي تتمثل بإعداد مواد متعددة اللغات من المعلومات الراهنة والمجادلات الدائرة حول القضايا الاجتماعية والسياسية السويسرية، مثال ذلك؛ الديموقراطية المباشرة.

التخلص من الصور النمطية: توجد في الخارج صورٌ نمطيّة وتصورات مشوهة عن سويسرا. SWI swissinfo.ch تنقل صورةً واقعية للدولة والاقتصاد والمجتمع. نحن نفهم هذه المواضيع ونقرّبها للمستخدمات والمستخدمين على المستوى الدولي بصورة يستطيعون فهمها. بفضل معرفتنا المتخصصة واستقلاليتنا، حققنا مصداقية عالية في سويسرا وعلى المستوى الدولي.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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