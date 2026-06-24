فوجيموري اليمينية على أعتاب الفوز بالانتخابات الرئاسية في البيرو

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حققت المرشحة اليمينية في الانتخابات الرئاسية في البيرو كيكو فوجيموري تقدما كبيرا على منافسها الثلاثاء، مع دخول فرز الأصوات في جولة الإعادة مراحله النهائية، وفق ما أظهرت أرقام رسمية.

وحصلت فوجيموري على 50,12% من الاصوات بعد فرز 99,86% من بطاقات الاقتراع، متقدمة على منافسها اليساري روبرتو سانشيز بأكثر من 43 الف صوت، بحسب البيانات التي نشرها المكتب الوطني للعمليات الانتخابية على الانترنت.

ولا يزال يتعين على السلطات الانتخابية احتساب نتائج 131 مركز اقتراع تمثل نحو 39 ألف صوت، إلا أن هذا العدد لا يكفي لتمكين سانشيز من اللحاق بمنافسته.

وصرح سانشيز بأنه لن يعترف بأي حكومة برئاسة فوجيموري، بدعوى وجود “انتهاك جسيم للعملية الانتخابية”.

كما يشير إلى وجود تجاوزات إدارية في فرز وإدارة أصوات المغتربين البالغ عددها نحو 300 ألف صوت.

وصبت أصوات الناخبين في الخارج إلى حد كبير لصالح فوجيموري، مدفوعة بدعم واسع من الناخبين المقيمين في الولايات المتحدة واليابان.”

وأعلن حزب فوجيموري أنه سينتظر اكتمال فرز الأصوات قبل إعلان فوزه.

وسيتولى الفائز منصبه في 28 تموز/يوليو لولاية مدتها خمس سنوات.

وتنافست في جولة الإعادة التي جرت في 7 حزيران/يونيو ابنة الرئيس الراحل ألبرتو فوجيموري وسانشيز، الوريث السياسي للرئيس السابق بيدرو كاستيّو.

ورأى كثير من الناخبين في الانتخابات فرصة لطي صفحة سنوات من الاضطرابات السياسية التي تعاقب خلالها رؤساء انتهى بهم المطاف إلى السجن أو العزل أو الإقالة.

إلا أن التقارب الشديد في النتائج كشف استمرار الانقسام العميق داخل البلاد بين المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية والجنوب الريفي ذي الغالبية من السكان الأصليين.

كم/غد/جك