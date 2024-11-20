فورد تعلن إلغاء أربعة آلاف وظيفة في أوروبا

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أعلنت شركة فورد الأميركية العملاقة لصناعة السيارات الأربعاء عن إلغاء أربعة آلاف وظيفة إضافية في أوروبا، معظمها في ألمانيا وبريطانيا، في أحدث ضربة لصناعة السيارات المتعثرة في القارة.

وقالت فورد في بيان إن “الشركة تكبدت خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة” جراء “تحول الصناعة إلى المركبات الكهربائية والمنافسة الجديدة”.

وأفاد متحدث باسم الشركة وكالة فرانس برس أن هذه الخطوة تشمل إلغاء 2900 وظيفة في ألمانيا و800 في المملكة المتحدة و300 في أوروبا الغربية بحلول نهاية عام 2027.

وقال نائب رئيس شركة فورد في أوروبا ديف جونستون في البيان “من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات صعبة ولكن حاسمة لضمان القدرة التنافسية المستقبلية لشركة فورد في أوروبا”.

كذلك، أعلنت الشركة أنها تعمل على تعديل إنتاج طرازي إكسبلورر وكابري، ما يؤدي إلى تقليل ساعات العمل في مصنعها في كولونيا في الربع الأول من عام 2025.

تمر صناعة السيارات في أوروبا بأزمة بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع، والتحول المتعثر إلى المركبات الكهربائية، وتزايد المنافسة في الصين التي تمثل سوقا رئيسية.

وشركة فولكسفاغن الألمانية من بين الأكثر تضررا، إذ أعلنت في أيلول/سبتمبر أنها تدرس اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإغلاق بعض مصانعها في ألمانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن أوليفر بلوم حينها إن “صناعة السيارات الأوروبية في وضع صعب وخطر للغاية”.

سبق أن أعلنت فورد في شباط/فبراير 2023 أنها تخطط لإلغاء 3800 وظيفة في أوروبا، 2300 منها في ألمانيا و1300 في بريطانيا.

وقالت الشركة حينها إنها تخطط لتقليص عدد النماذج المطورة لأوروبا، والتركيز على قطاع الشاحنات المربح، وتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية.

وبحسب مجلس أعمال الشركة، توظف فورد حاليا نحو 28 ألف شخص في أوروبا، 15 ألفا منهم في ألمانيا.

فيك/ح س/غ ر