فوز حزب برتغالي يميني المتطرف برئاسة بلديتين للمرة الأولى منذ تأسيسه

فاز حزب “شيغا” اليميني المتطرف في البرتغال للمرة الأولى منذ تأسيسه برئاسة بلديتين صغيرتين في الانتخابات المحلية التي جرت الأحد، وفقا للنتائج الرسمية.

وفاز حزب “شيغا” (أي “كفى”) برئاسة بلديتي ساو فيسينتي في جزيرة ماديرا وإنترونسامينتو في وسط البلاد.

حل الحزب في المرتبة الثانية في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في أيار/مايو، ليصبح حزب المعارضة الرسمي في البلاد بعد ست سنوات فقط على تأسيسه.

وقال مؤسس الحزب وزعيمه أندريه فينتورا “إنه انتصار عظيم لشيغا الذي بات حزب يملك قاعدة بلدية” في وقت يواصل “توسّعه”.

وفاز “شيغا” في آخر انتخابات بلدية جرت عام 2021 بـ4,2 في المئة من الأصوات لكنه لم يسيطر على أي بلديات.

وأظهرت استطلاعات الرأي لانتخابات الأحد والتي نشرتها وسائل الإعلام المحلية أن نتائج السباق في العاصمة لشبونة وبورتو، ثاني مدن البلاد، متقاربة للغاية.

