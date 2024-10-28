فوز مرجّح ليسار الوسط في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الليتوانية

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أظهرت نتائج أولية للانتخابات العامة التي جرت الأحد في ليتوانيا أن المعارضة من يسار الوسط في طريقها إلى الفوز بعد حملة انتخابية هيمن عليها ارتفاع كلفة المعيشة والتفاوت الاجتماعي.

وحل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في المركز الأول بحصوله على 50 مقعدا في البرلمان المكون من 141 مقعدا، ويأمل الآن في تشكيل ائتلاف.

وأعربت زعيمة الحزب فيليا بلينكيفشوتي عن امتنانها عند إعلان النتائج.

وقالت إن “نتائج الانتخابات أظهرت أن شعب ليتوانيا (…) يريد التغيير، وهو بحاجة إلى حكومة مختلفة تماما”.

وجاء حزب المحافظين الحاكم في المركز الثاني بفارق كبير بحصوله على 27 مقعدا، وفق النتائج.

لكن من غير المتوقع أن يؤدي أي تحوّل في السلطة في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى تغيير في دعم فيلنيوس القوي لأوكرانيا، وسط مخاوف أمنية بشأن روسيا المجاورة.

وفق معهد كييل الذي يتّخذ ألمانيا مقرا، فإنّ ليتوانيا تُصنّف بين الدول الثلاث الأولى في العالم من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي التي تُخصّص للمساعدات المقدّمة لأوكرانيا، وقد تصل إلى نسبة 1,64 في المئة.

كما أن ليتوانيا تعدّ من بين أكبر المنفقين في الأطلسي، إذ خصصت 3,2% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع هذا العام، وهو ما يفوق بكثير هدف حلف شمال الأطلسي البالغ 2%.

– “ليس مأساويا” –

يعتمد الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي قاد الحكومة من 2012 إلى 2016، على تحالف مع الاتحاد الديموقراطي “باسم ليتوانيا” والاتحاد الشعبي للفلاحين الليتوانيين.

وبحسب توماس فاليوناس وهو طالب يبلغ 18 عاما صوّت للاشتراكيين الديموقراطيين، فإنّ تعيين بلينكيفشوتي رئيسة للحكومة “لن يكون مثاليا، لكنه ليس مأسويا”.

ويقول لفرانس برس “أود أن أرى بنية تحتية أفضل وتقليصا للفوارق الاجتماعية التي تعدّ من الأعلى في أوروبا”.

من جانبها، أعربت فاليريا زالتوسكييني وهي متقاعدة، عن رغبتها في الحصول على زيادة أسرع في المعاشات التقاعدية في ظل الحكومة الجديدة.

وقالت “أحصل على معاشٍ تقاعدي قدره 300 يورو. كيف يمكنني العيش بمبلغ كهذا؟”.

تعهّد الاشتراكيون الديموقراطيون زيادة المعاشات التقاعدية وجعل الضرائب تصاعدية بشكل أكبر وفرض ضرائب على السلع الكمالية وزيادة تمويل الخدمات الاجتماعية.

وتشير أوربونايتي إلى أنّ “الناخبين يلومون الحكومة المحافظة على التضخّم وغيرها من الأزمات، ويتوقعون من الاشتراكيين الديموقراطيين تقديم حلول لتحسين وضعهم المالي”.

وردا على تساؤلات بشأن وصول تحالف يسار الوسط إلى السلطة، أعرب الرئيس جيتاناس نوسيدا عن أمله في أن “يكون فعّالا وألا يبتعد عن القضايا الأساسية والاستراتيجية لحياة البلاد”.

– تحديات –

مع ذلك، يرى محللون أنّ مهمّة تشكيل حكومة قد تكون صعبة أيضا بالنسبة إلى الاشتراكيين الديموقراطيين.

وترى أوربونايتي أنّه “من المحتمل جدا ألا يفوز أحد (بالغالبية) في هذه الانتخابات”.

واتسمت الحملة الانتخابية بجدل حول حزب شعبوي جديد هو “فجر نييمن” الذي يقوده النائب السابق ريميجويوس زيمايتايتيس الذي فاز بـ15 مقعدا في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويشير محللون إلى أنّه قد يكون صعبا على الاشتراكيين الديموقراطيين تشكيل حكومة، في حال استبعدوا هذا الحزب من الائتلاف.

في السياق، تؤكد أوربونايتي أنّ “فوز +فجر نييمن+ من شأنه حلّ مشكلة نقص الأصوات، لكن هذا الحزب مثير للجدل وطروحاته سامة جدا لدرجة أنه يبدو أنّ الاشتراكيين الديموقراطيين سيبذلون قصارى جهدهم لإبعاده عن الائتلاف”.

وكان زيمياتايتيس قد تخلى عن مقعده في البرلمان العام الماضي، بعدما تعرّض لانتقادات على خلفية تعليقات اعتُبرت معادية للسامية.

ويُحاكم حاليا بتهمة التحريض على الكراهية، وهي تهمة ينفيها موضحا أنّه انتقد فقط سياسة الحكومة الإسرائيلية في غزة.

بور-دت/ناش-سام/جص