فوضى بين آلاف المسافرين المحاصرين في مطار الدوحة وطوابير طويلة في دبي

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من لوك تايسون وعمر الفقي ومارك بينديك

دبي/الدوحة (رويترز) – تباطأت وتيرة العمل في اثنين من أكثر مطارات العالم استقبالا للمسافرين في الدوحة ودبي يوم الثلاثاء، إذ اصطف آلاف المسافرين لساعات طويلة وواجهوا تأخيرات طويلة وإلغاء رحلات جوية بعد الإغلاق المؤقت للمجال الجوي يوم الاثنين.

وأغلقت قطر والبحرين والكويت مجالها الجوي في وقت متأخر يوم الاثنين بعد الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في العاصمة القطرية الدوحة، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء مسار مئات الرحلات الجوية أو تغييره وتسبب في تكدس المسافرين المحاصرين.

وتوقفت مطارات في دبي عن العمل لفترة وجيزة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران سار وطلب من الجانبين عدم انتهاكه، مما زاد من الآمال في إنهاء الحرب المستمرة منذ 12 يوما، لكن الأعمال القتالية استمرت، مع ورود أنباء عن وقوع هجمات في كلا البلدين.

وقالت ليلي روجرز (21 عاما) والتي وقفت في طابور يمتد لحوالي 200 متر في مطار حمد الدولي بالدوحة “لم أنم منذ 19 ساعة. وأنا في هذا الطابور منذ أكثر من تسع ساعات”.

وأضافت روجرز التي تدرس علم النفس وكانت في طريقها لقضاء عطلة في جنوب شرق آسيا أن المنتظرين في الطابور لم يحصلوا سوى على الماء خلال الانتظار.

وقدّرت شركة فيرجن أستراليا وجود أكثر من 25 ألف مسافر تقطعت بهم السبل في مطار الدوحة.

وذكر شاهد من رويترز أن الطوابير كانت طويلة جدا لدرجة أن مشاجرات اندلعت بعد أن تجاوز بعض الركاب أدوارهم فيها.

وأظهر موقع (فلايت رادار 24) الإلكتروني لتتبع الرحلات الجوية أن حوالي 250 رحلة أُلغيت في مطار حمد الدولي، في حين تأجلت 238 أخرى.

واصطفت طوابير طويلة أيضا في مطار دبي الدولي، أكثر المطارات استقبالا للمسافرين في العالم، وأشارت بيانات فلايت رادار 24 إلى إلغاء حوالي 145 رحلة وتأجيل أكثر من 450 أخرى في المطار.

وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها تحرز “تقدما ملحوظا في إعادة جدولة رحلاتها الجوية مع احتمال حدوث بعض العوائق حتى تاريخ 26 يونيو 2025”.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من مطارات دبي والمكتب الإعلامي لحكومة دبي.