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فولفو تتكبد 1,2 مليار دولار بسبب التعرفات الأميركية وتأخيرات الانتاج

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أعلنت شركة فولفو الاثنين أن الرسوم الجمركية الأميركية والتأخيرات في إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية ستكبدها 1,2 مليار دولار.

وقالت شركة صناعة السيارات في بيان للمستثمرين “بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، فإن الشركة غير قادرة حاليا على بيع سيارة فولفو إي-إس-90 بشكل مربح في الولايات المتحدة، في حين تتعرض هوامش إي-إس-90 أيضا لضغوط في أوروبا للسبب نفسه”.

في الولايات المتحدة، تواجه فولفو رسوما جمركية تبلغ نسبتها  25% أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيسان/أبريل الماضي.

كانت شركة فولفو للسيارات المملوكة لمجموعة جيلي الصينية، تخطط لبيع سيارتها الفاخرة إي-إس-90 في الولايات المتحدة اعتبارا من العام المقبل بسعر يبدأ عند مستوى 75 ألف دولار تقريبا.

ويفسر إعلان الشركة أيضا بـ”انخفاض ربحية” سيارتها الرياضية الكهربائية الكبيرة إي-إكس-90  بسبب “تأخيرات كبيرة في الإطلاق وتكاليف التطوير الإضافية”.

يعني ذلك “أننا قمنا بإعادة تقييم افتراضات حجم المبيعات لهاتين السيارتين” وسيتعين علينا تحمل كلفة انخفاض القيمة غير النقدية، وفق الشركة.

سيتم تسجيل انخفاض القيمة غير النقدية لمرة واحدة بقيمة 11,4 مليار كرونة سويدية (1,2 مليار دولار أميركي) في الربع الثاني من العام 2025.

تنتج فولفو مركباتها في العديد من المصانع حول العالم، بما في ذلك في ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة، وكذلك في السويد والصين.

وفي أواخر أيار/مايو، أعلنت الشركة أنها ستلغي 3000 وظيفة، أي ما يقرب من 15% من قوتها العاملة، ونحو نصف تلك الوظائف الملغاة في السويد.

يف-رمب/ح س/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية