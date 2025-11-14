فولكر تورك: العنف في الفاشر “وصمة عار” على المجتمع الدولي

ندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة بالعنف الذي تشهده مدينة الفاشر السودانية معتبرا أنه “وصمة عار” على المجتمع الدولي الذي فشل في وضع حد له.

أسفرت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت بنزوح حوالى 12 مليون شخص وبأزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وتصاعد العنف بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة مع سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بعد حصار دام 18 شهرا، في ظل تزايد التقارير عن ارتكاب فظاعات.

وقال تورك “حذّرنا مرارا من الحصار الخانق الذي دفع الناس لأكل علف الحيوانات وقشور الفول السوداني”.

وفي تصريحات أدلى بها قبيل جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في المدينة، قال إن مكتبه “حذّر من تفشي المجاعة في وقت تم تجويع الناس حتى الموت وحذّرنا من أن سقوط المدينة في أيدي قوات الدعم السريع سيؤدي إلى مذبحة”.

وأكد أنه “تم تصوير بقع الدم التي تلطّخ الأرض في الفاشر من الفضاء”، مضيفا بأن “وصمة العار في سجل المجتمع الدولي أقل وضوحا للعيان، لكن تداعياتها ليست أقل”.

وتابع بأن “المجتمع الدولي عليه واجب واضح بالتحرك. لقد كان هناك الكثير من التظاهر والأداء، والقليل من العمل”.

وشدد بأن عليه “الوقوف في مواجهة هذه الفظاعات، هذا العرض السافر للقوة الغاشمة لإخضاع السكان بأكملهم والسيطرة عليهم”.

ودعا الدول للمساعدة في ضمان إمكانية وصول المدنيين في الفاشر والمناطق المحيطة بها الوصول إلى المساعدات الإنسانية والحماية.

كما دعا إلى “القيام بجهود منسقة لمحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في هذا النزاع”.

وقال “فريقي يجمع أدلة على الانتهاكات يمكن استخدامها في إجراءات قانونية”، لافتا الى أن “المحكمة الجنائية الدولية أشارت إلى أنها تتابع الوضع عن كثب… على جميع المتورطين في هذا النزاع أن يعلموا: نراقبكم والعدالة ستسود”.

