فولكر تورك: لا ينبغي أن يكون العنف الأساس الذي يقوم عليه العالم

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة عن قلقه من تزايد اللجوء إلى القوة لحل النزاعات في العالم، محذّرا من أن النزاعات تحول المناطق التي تتفشى فيها إلى “أرض بلا حقوق”.

وقال فولكر تورك في عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم “يجب ألا نعود إلى العنف كأساس لتنظيم العالم”.

وأضاف تورك “إن اللجوء إلى القوة، سواء عبر التهديد بها أو استخدامها فعليا، لحل النزاعات أصبح أكثر تكرارا ويتم التعامل معه باعتباره أمرا عاديا”.

وأوضح المفوض الأممي ان عدد النزاعات المسلحة قد تضاعف تقريبا منذ عام 2010 ليصل إلى نحو ستين نزاعا…إن العالم يصبح فعلا مكانا أكثر خطورة”.

وبحسب تورك، فإن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الاتجاه يكمن في التنافس المحموم على السلطة الذي يظهر في كل أنحاء العالم على حساب حقوق الإنسان.

وهنا تساءل تورك “يتنازع الفاعلون للاستحواذ على الأراضي والطاقة والاهتمام. لكن، لأي هدف؟ هل هو الهيمنة على الاقتصاد العالمي؟ أم تركيم مزيد من السلطة بلا حدود؟ أم إرسال الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء؟ لا بد أن تخدم السلطة بالتأكيد أهدافا أخرى”.

كما وجه تورك انتقادات لاذعة للقادة الذين “يستخدمون السلطة لتحقيق مآربهم الخاصة، ويستغلّون ويستعبدون”، معربا عن أسفه لأن “القادة السياسيين لا يتخذون إجراءات عاجلة”.

وعلى العكس من ذلك، أكد أن بعضهم يهاجم حتى “المؤسسات المفترض أن تكفل أمننا: الأمم المتحدة، أو محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن وآلياته”.

كما ندّد تورك بما وصفه باللامبالاة الظاهرة إزاء انتهاكات القانون الدولي.

وأكد أنه قبل عشر سنوات “كانت أيّ هجمة على مستشفى تثير موجة استنكار عالمية… (لكن) الأرقام الأخيرة تُظهر أنه يوجد الآن في المتوسط عشر هجمات يوميا تستهدف منشآت صحية”

