فولكر تورك يعرب عن قلقه من “التحول الجذري” في التوجهات الأميركية

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أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الاثنين عن قلقه البالغ من “التحول الجذري” في توجّهات الولايات المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، منددا بـ”السلطة المطلقة” لـ”أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين”.

وفي خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجّه تورك انتقادات تعد الأقوى التي تصدر عنه حتى اللحظة للتحوّلات التي شهدتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

وقال “كان لدينا دعم من الحزبين في الولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق بحقوق الإنسان على مدى عقود طويلة”. وأضاف “أشعر الآن بقلق بالغ من التحول الجذري في التوجهات محليا ودوليا”.

وأوضح أن “السياسات الهادفة لحماية الناس من التمييز باتت تصنّف الآن على أنها تمييزية”، من دون أن يأتي على ذكر ترامب بالاسم.

وقال “تم إلغاء التقدّم الذي تحقق في ما يتعلق بالمساواة المرتبطة بالنوع الاجتماعي. يحمل التضليل والترهيب والتهديدات، خصوصا تجاه الصحافيين والموظفين الحكوميين، خطر تقويض عمل الإعلام المستقل وأداء المؤسسات”.

وتابع تورك “يُستخدم خطاب مثير للانقسامات للتشويه والخداع وإثارة الاستقطاب… يولّد ذلك الخوف والقلق في أوسط كثيرين” مؤكدا أن مكتبه سيواصل “تاريخنا الطويل في التواصل البنّاء بشأن هذه القضايا وغيرها”.

ولم تشارك الولايات المتحدة في الجلسة، بعدما وقّع دونالد ترامب مرسوما بسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان.

– “غير منتخبين” –

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، وقّع ترامب 79 أمرا تنفيذيا بشأن مسائل تتراوح من السياسة الخارجية إلى حقوق المتحولين جنسيا.

وفي ظل امتلاك حزبه الجمهوري غالبية ضئيلة فقط في الكونغرس وسعيه للتحرك سريعا لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية، أصدر ترامب مراسيم تستهدف التجارة والحقوق المدنية والوظائف الفدرالية.

وعيّن مالك “إكس” و”تيسلا” إيلون ماسك رئيس ما أطلق عليها “إدارة الكفاءة الحكومية” “دوج” موكلا إياه مهمة خفض التكاليف.

وفي هذا الصدد، عبّر تورك عن قلقه حيال تزايد نفوذ “حفنة من أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين” قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية للناس، من دون أن يذكر اسم ماسك.

وفي تصريحات لا تقتصر على الوضع في الولايات المتحدة فحسب، حذّر مفوض الأمم المتحدة من أن أوليغارشية التكنولوجيا “يعرفون أين نعيش وماذا نفعل وجيناتنا وظروفنا الصحية وأفكارنا وعاداتنا ورغباتنا ومخاوفنا. يعرفوننا بشكل أفضل مما نعرف أنفسنا. ويعرفون طريقة التلاعب بنا”.

وحذّر من أن “أي شكل من أشكال السلطة غير المنظّمة يمكن أن يؤدي إلى الاضطهاد والإخضاع وحتى الطغيان: قواعد اللعبة التي يستند إليها المستبدون”.

ودعا دول العالم إلى “التأقلم سريعا” لمواجهة هذه التطورات.

وقال “على الدول تأدية واجبها المتمثل بحماية الناس من السلطة المطلقة والعمل معا لتحقيق ذلك”.

من جهته، قدّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التراجع في عمليات التحقق من المنشورات وإدارة المحتوى على بعض الشبكات الاجتماعية يهدد بـ”الحد من حرية التعبير”، متخذا وجهة نظر معاكسة لإيلون ماسك ومارك زاكربيرغ، بعد إعلان رئيس “ميتا”، وهي الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، التخلي عن برنامج تقصي الحقائق في الولايات المتحدة.

كذلك، انضم جيف بيزوس، مؤسس أمازون ومالك صحيفة “واشنطن بوست” وشركة “بلو أوريجين” للفضاء، علنا إلى مواقف ترامب.

وعلى غرار “ميتا”، انضم إلى الهجوم على سياسات “التنوع والمساواة والإدماج”.

– روسيا والصين –

ولا يقتصر هذا الهجوم على الولايات المتحدة.

وقال تورك “بشكل عام، أشعر بالقلق إزاء عودة ظهور أفكار سامة حول الذكورية في بيئات معينة. من الأنظمة الاستبدادية إلى الديموقراطيات، تُحرم النساء والفتيات من حقوقهن بطرق متعددة”.

في الوقت نفسه، تستمر انتهاكات القانون الإنساني الدولي في كل أنحاء العالم فيما تتزايد الصراعات، من غزة إلى أوكرانيا مرورا بالسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أضاف.

وأشار إلى أن الحريات مهددة أيضا بسبب الهجمات ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، مثل روسيا حيث “اعتُمدت قوانين صارمة لخنق حرية التعبير”.

كما جدّد المفوض السامي التعبير عن “مخاوفه البالغة” بشأن الوضع في الصين، خصوصا في التيبت وشينجيانغ.

ابو/لين-الح/لين