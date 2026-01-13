The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيقترح سريعا المزيد من العقوبات على إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بروكسل 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيقترح “على وجه السرعة” فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين عن قمع المظاهرات في إيران.

وأضافت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “ارتفاع عدد القتلى في إيران أمر مروع. أندد بشكل لا لبس فيه الاستخدام المفرط للقوة والتقييد المستمر للحريات”.

وتابعت “سيتم اقتراح فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين عن القمع على وجه السرعة”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية