فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيقترح سريعا المزيد من العقوبات على إيران

بروكسل 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيقترح “على وجه السرعة” فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين عن قمع المظاهرات في إيران.

وأضافت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “ارتفاع عدد القتلى في إيران أمر مروع. أندد بشكل لا لبس فيه الاستخدام المفرط للقوة والتقييد المستمر للحريات”.

وتابعت “سيتم اقتراح فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين عن القمع على وجه السرعة”.

