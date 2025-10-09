فون دير لاين: نرحب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الخميس باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة وأشادت بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا.

وكتبت على إكس “الآن، على جميع الأطراف الالتزام الكامل ببنود الاتفاق. يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بسلام. يجب إرساء وقف إطلاق نار دائم. يجب أن تنتهي المعاناة”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو على أهبة الاستعداد للمساعدة في إعادة الإعمار.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)