فون دير لاين تندد بالهجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام

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(رويترز) – نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة بالهجمات على مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب في أمستردام.

وقالت في منشور على منصة إكس “أشعر بالغضب إزاء الهجمات الدنيئة التي استهدفت مواطنين إسرائيليين في أمستردام الليلة الماضية”، مضيفة أنها ناقشت الأمر مع رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف.

وتابعت “أندد بشدة بهذه الأفعال غير المقبولة. لا مكان لمعاداة السامية على الإطلاق في أوروبا. ونحن عازمون على محاربة جميع أشكال الكراهية”.