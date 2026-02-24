فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيُقرض أوكرانيا 90 مليار يورو “بطريقة أو بأخرى”

afp_tickers

3دقائق

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من كييف الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 90 مليار يورو “بطريقة أو بأخرى” رغم معارضة بودابست.

وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “سنفي بالتزامنا بهذا القرض بطريقة أو بأخرى. لدينا عدة خيارات وسنستخدمها”.

وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية كييف للتعبير عن الدعم الأوروبي لأوكرانيا في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي للبلاد.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الاثنين عزمه على عرقلة القرض إذا لم تستأنف كييف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.

ويهدف القرض البالغة قيمته 90 مليار يورو إلى تمويل الاحتياجات العسكرية والمالية لأوكرانيا في عامي 2026 و2027 في ظل حربها مع روسيا.

وقالت فون دير لايين “وافق رؤساء الدول والحكومات الـ 27 في المجلس الأوروبي على هذا القرض. وقطعوا وعدا وهذا الوعد لا يمكن عدم الوفاء به”.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال المؤتمر الصحافي عينه “أحض المجر على التعاون في تنفيذ قرار المجلس الأوروبي (بشأن القرض)” الصادر في كانون الأول/ديسمبر.

وأضاف “في غضون ذلك أدعو المفوضية إلى استخدام كل الأدوات المتاحة لها لتجاوز (هذا الوضع) ومنع أي جهة من ابتزاز الاتحاد الأوروبي”.

من جهته دعا الرئيس الأوكراني خلال المؤتمر الصحافي بودابست إلى إثارة هذه القضية مع موسكو قائلا إن الأخيرة قصفت خط الأنابيب “عدة مرات” في إطار ضرباتها على البنى التحتية للطاقة الأوكرانية.

وقال “الأمر متروك لأوربان للتحدث مع بوتين ربما بشأن نوع من وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة” بين موسكو وكييف.

وأعلنت سلوفاكيا الثلاثاء أنه من المتوقع استئناف شحنات النفط عبر خط أنابيب دروجبا الخميس.

بور-انت/س ح/ب ق