فون دير لايين: على أوروبا تكثيف الدعم لكييف بعد قرار واشنطن بشأن الأسلحة

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس أن على أوروبا تكثيف الدعم لأوكرانيا عقب قرار واشنطن تعليق بعض شحنات الأسلحة لها، بينما تعهّدت الدنمارك استغلال رئاستها للاتحاد الأوروبي للضغط من أجل ضم كييف إلى التكتل.

دُعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الدنمارك بمناسبة توليها رسميا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، في وقت أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن تزويد أوكرانيا ببعض الأسلحة.

وأفادت فون دير لايين في مؤتمر صحافي في مدينة آرهوس الدنماركية إلى جانب رئيسة وزراء الدولة المضيفة ميته فريدريكسن “إنها رسالة واضحة لتكثيف الدعم الذي نقدّمه وتعزيز إمكاناتنا الدفاعية الأوروبية، ليس على مستوى الاتحاد الأوروبي فحسب، بل كذلك على مستوى القارة”.

في الأثناء، شددت فريدريكسن على أن بلادها ستضغط من أجل ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فريدريكسن إن “أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية وكان أمرا مهما للغاية بالنسبة لنا أن الرئيس زيلينسكي تمكن من الحضور معنا هنا اليوم.. ما كانت عائلتنا الأوروبية لتكتمل من دونه”.

أطلقت أوكرانيا مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي عام 2022، لكن المشروع تعطّل بسبب معارضة المجر.

وقالت فريدريكسن في بيان في وقت سابق الخميس أعلنت فيه حضور زيلينسكي اجتماعات آرهوس، ثاني كبرى المدن الدنماركية، “علينا تعزيز أوكرانيا وإضعاف روسيا”.

وشددت على أهمية أمن أوروبا الذي ربطته بسياسة مشددة للهجرة. وتعهّدت الدنمارك المضي قدما بأجندتها ودعم أوكرانيا أثناء فترة توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وكثّفت روسيا ضرباتها في غياب أي تقدّم باتّجاه حل النزاع فيما عطّلت التحرّكات الأميركية بشكل كبير إمكانات كييف التي اعتمدت على الدعم الغربي منذ بدأ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وقالت فريدريكسن إن “أوكرانيا ضرورية بالنسبة لأمن أوروبا. مساهمتنا لأوكرانيا تشكّل أيضا حماية لحريتنا”.

وأضافت أن “أوكرانيا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي. يصب الأمر في مصلحة الدنمارك وأوروبا على حد سواء. لذا، فإن الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على المضي في طريقها باتّجاه عضوية الاتحاد الأوروبي”.

– “خلف الكواليس” –

وقالت الوزيرة الدنماركية المسؤولة عن الشؤون الأوروبية ماري بيير للصحافيين في وقت سابق الخميس إن مسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي “في غاية الأهمية بالنسبة لنا”.

وأضافت “ما زالنا نحاول وضع حد للمقاومة المجرية” للخطوة.

اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن من شأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أن “يخرّب” التكتل المكوّن من 27 دولة. وجمّدت المجر عملية انضمام كييف، مستفيدة من حق الفيتو.

من جانبها، أعربت أوكرانيا عن أملها في إمكان إقناع بودابست متحدثة عن عمل مكثّف يجري “خلف الكواليس”.

وأوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعي البلاد للانضمام إلى حلف شمال الاطلسي.

ولدى وصوله إلى الدنمارك، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا وقّعت اتفاقا مع شركة “سويفت بيت” الأميركية لإنتاج المسيّرات للجيش الأوكراني.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة “إكس” إن الشركة “تتوقع إنتاج مئات آلاف المسيرات هذا العام وحده، مع إمكان زيادة الإنتاج بشكل كبير خلال العام المقبل”.

وذكرت الحكومة الدنماركية بأن مباحثات الخميس في آرهوس مع فون دير لايين وزيلينسكي ستتطرق إلى زيادة الدعم العسكري والتعاون مع قطاع الدفاع الأوكراني واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.

ودعت الدولة الاسكندنافية مرارا أوروبا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

تسعى الدنمارك للمضي قدما في ما يتعلق بخطة أوروبية طُرحت في آذار/مارس لزيادة الإمكانات الدفاعية لبلدان الاتحاد الأوروبي باستخدام وسائل مبسطة وقروض لتمويل الاستثمارات في قطاع الدفاع الأوروبي.

وبدأت بالفعل زيادة إنفاقها الدفاعي الذي بات يتجاوز ثلاثة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

كبو-كجك/لين/ب ق