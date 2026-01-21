فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي التخلي عن “حذره التقليدي” في عالم تسوده “القوة الفجّة”

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أوروبا إلى التخلي عن “الحذر التقليدي” بمواقفها، في ظل تحديات عالم “يزداد فوضوية” تحكمه “القوة الفجّة”.

وقالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “إننا نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة، سواء أكانت اقتصادية أم عسكرية، تكنولوجية أم جيوسياسية”، مشيرة إلى “الوضع غير المستقر” في القطب الشمالي وغرينلاند، والقصف “المتواصل” في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ورأت أن “التغيير الحاصل في النظام الدولي ليس كبيرا فحسب، بل سيستمر أيضا”. وأضافت “سيتعين علينا التخلي عن الحذر الأوروبي التقليدي”.

ووجهت فون دير لايين تحذيرا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شأن غرينلاند قبل ساعات من كلمته المرتقبة في دافوس.

وقالت “إذا انخرطنا اليوم في دوامة هبوط خطيرة بين الحلفاء، لن يؤدي ذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع الخصوم الذين يصمم كلانا على إبعادهم عن مشهدنا الاستراتيجي”.

وإذ أشارت إلى أن “أوروبا تولي دائما الأولوية للحوار والحلول”، أكدت أنها “على أتم الاستعداد للتحرك، إذا لزم الأمر، من دون تأخير، بطريقة موحدة وحاسمة”.

ولم يعط ترامب إجابة واضحة عندما سُئل الثلاثاء عما ينوي فعله حيال هذه القضية التي لم يستبعد البيت الأبيض فيها اللجوء إلى العمل العسكري. وقال الرئيس الأميركي “أعتقد أن شيئا ما سيحدث سيكون إيجابيا جدا للجميع”.

