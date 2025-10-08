فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي الرد على حرب روسيا “الهجينة”

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن على أوروبا أن تعزز دفاعاتها لردع “الحرب الهجينة” التي تشنّها روسيا عليها، بعد سلسلة توغلات جوية وهجمات إلكترونية وأضرار لحقت بكابلات تحت البحر.

وقالت في خطاب أمام البرلمان الأوروبي “هذه الحوادث محسوبة لتبقى ملفوفة بغموض يسمح بإنكارها. إنها ليست مضايقات عشوائية، بل حملة متماسكة ومتصاعدة”.

وأضافت أن “حادثين قد يقعان بالصدفة، لكن وقوع ثلاثة، خمسة، عشرة حوادث بالصدفة.. هذه حملة متعمدة وموجهة ضد أوروبا، ويجب على أوروبا الرد عليها”.

شهدت كل من بولندا وإستونيا ورومانيا توغلات جوية روسية بينما رُصدت مسيّرات مجهولة في كل من الدنمارك وألمانيا وبلجيكا.

وسبق أن زادت البلدان الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الباردة في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا والشكوك حيال الدعم الأميركي في عهد دونالد ترامب.

ويسعى الاتحاد الأوروبي حاليا لوضع خطط لمشاريع مشتركة يمكن للتكتل المكوّن من 27 دولة إقامتها وتشمل “جدارا” من الدفاعات المضادة للمسيّرات.

وقالت فون دير لايين “علينا ألّا نكتفي بردود الفعل، بل يجب أن نقوم بالردع. لأننا إذا ترددنا في التحرّك، فإن نطاق المنطقة الرمادية سيتّسع”.

وأضافت أن “المهمة التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي تتمثّل بالمحافظة على السلام ويعني ذلك اليوم امتلاك القدرة على ردع العدوان والاستفزازات”.

وسيسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق أثناء قمة مقررة في بروكسل في وقت لاحق هذا الشهر على “خارطة طريق” تهدف لتحضير التكتل لمواجهة تهديدات من روسيا في السنوات المقبلة.

وشددت فون دير لايين على أن التعامل مع “حرب روسيا الهجينة” بتطلب “عقلية جديدة تماما منا جميعا”.

وأضافت أن “الخيار أمامنا بسيط للغاية. بإمكاننا إما أن نبتعد ونتابع التهديدات الروسية وهي تتصاعد أو أن نواجهها بالوحدة والردع والتصميم”.

