فون دير لايين تدعو أوروبا إلى الاستقلال في عالم “معاد”

6دقائق

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أمام النواب الأوروبيين على ضرورة أن “تستقل” أوروبا في وسط عالم “معاد” و”عاصفة” جيوسياسية ستكون طويلة، مؤكدة دعمها لبولندا بعد اعتراض مسيرّات روسية.

وفيما الجميع كان ينتظر كلامها حول الاتفاق التجاري المبرم مع دونالد ترامب في نهاية تموز/يوليو، شددت فون دير لايين مطولا على ضرورة حصول تغيرات عميقة إزاء “نظام عالمي جديد” في خطابها الذي استمر ساعة ونصف ساعة والمكرس لأولوياتها السياسية.

وشجبت رئيسة المفوضية الأوروبية “الانتهاك الخطر” و”غير المسبوق” للمجال الجوي البولندي من جانب روسيا بعد عمليات اعتراض بولندية لمسيّرات “معادية” دخلت مجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة.

وفي كلمة طغت عليها لهجة صارمة لكن لم تخللها إعلانات رئيسية، دعت فون دير لايين أوروبا إلى تعزيز جهودها في مجال الدفاع من أجل امتلاك “وسائل استراتيجية مستقلة”.

وعلى صعيد دعم أوكرانيا، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم عائدات الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لمنح كييف “قرضا تعويضيا” من دون المساس مباشرة بهذه الأصول.

كذلك، أعلنت تنظيم قمة قريبا “لعودة الأطفال الأوكرانيين” الذين خطفتهم روسيا.

ويعد الاتحاد الأوروبي لحزمة عقوبات تاسعة عشرة تفرض على موسكو قد تستهدف بعد الدول التي تشتري المحروقات الروسية.

على الصعيد الدبلوماسي، كان موقف فون دير لايين مرتقبا جدا حول الحرب في غزة غداة غارات إسرائيلية في الدوحة استهدفت مسؤولين في حركة حماس الفلسطينية.

ومنذ أشهر، يبدي الاتحاد الأوروبي شللا دبلوماسيا بسبب الانقسامات الكثيرة بين أعضائه.

وأتى نواب اليسار في البرلمان الأوروبي وهم يرتدون الأحمر تنديدا بالحرب في غزة وعدم تحرك الاتحاد.

– “أغلال الإجماع” –

وأكدت فون دير لايين “لا يمكننا أن نبقى مشلولين” مقترحة فرض عقوبات على “الوزراء المتطرفين” في إسرائيل و”تعليقا جزئيا لاتفاق الشركة (بين الاتحاد وإسرائيل) حول القضايا المرتبطة بالتجارة” وهي إجراءات يصعب تطبيقها بسبب الانقسام الحاصل بين الدول الأعضاء.

ومضت بالقول “مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب” متحدّثة عن وضع “غير مقبول” في قطاع غزة.

كذلك، دعت إلى إصلاح مؤسساتي في الاتحاد الأوروبي وهو موضوع مطروح منذ فترة طويلة من دون أن يفضي إلى نتيجة.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، رأت فون دير لايين أن على الاتحاد الأوروبي أن يتحرر من “أغلال الإجماع” والانتقال إلى الغالبية الموصوفة في اتخاذ القرارات.

– “تصوروا الفوضى” –

وفي وجه غضب النواب الأوروبيين، دافعت رئيسة المفوضية بشراسة عن الاتفاق التجاري المبرم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب معتبرة أنه يضمن “استقرارا حيويا” في “الفوضى” الجيوسياسية الحالية.

وتواجه فون دير لايين انتقادات من كل حدب وصوب بشأن “الإهانة” التي تكبدها الأوروبيون برأي المنتقدين، جراء هذا الاتفاق الذي أبرم نهاية تموز/يوليو مع الرئيس الأميركي حول الرسوم الجمركية.

وأكدت فون دير لايين “أتفهم ردود الفعل الأولى” لكن “فكروا بتداعيات حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة. تصوّروا الفوضى” في هذه “الفترة من انعدام الأمن العالمي الخطر”.

كذلك، أكدت أن أوروبا ستبقى حازمة حول التشريعات البيئية والرقمية التي انتقدها دونالد ترامب مجددا الجمعة بعدما فرضت المفوضية غرامة كبيرة على غوغل.

وكان البرلمان الأوروبي انتقد بشدة الاتفاق مع ترامب الذي يفرض رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 % على السلع الأوروبية باستثناء بضائع متعلقة خصوصا بصناعات الطيران ويتضمن أيضا وعودا أوروبية بشراء كميات كبيرة من الطاقة الأميركية وخفض الرسوم على سلسلة من المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة.

وقالت فاليري هاير زعيمة كتلة الوسط في البرلمان الأوروبي الثلاثاء “الجميع متفق على أنه اتفاق سيّئ يعكس ضعف اوروبا”.

وسيصوت النواب الأوروبيون في الأسابيع المقبلة على أحد أجزاء الاتفاق والمتعلق بخفض الرسوم الأوروبية.

ويبقي الوسطيون على حالة ترقب فيما يهدد الاشتراكيون الديموقراطيون بالتصويت رفضا له.

ويعد اليسار الراديكالي من جهته بمحاولة جديدة لحجب الثقة عن أورسولا فون دير لايين، لا تملك أي فرصة للنجاح.

