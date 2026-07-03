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فون دير لايين تشدد على ضرورة أن يحقق الحوار التجاري مع الصين نتائج

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شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة على ضرورة أن تُثمر المحادثات التجارية المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين نتائج ملموسة، في وقت يدرس التكتل القاري اتخاذ إجراءات لمعالجة اختلالاته التجارية مع بكين.

وجاءت تصريحاتها بعد محادثات جرت هذا الأسبوع بين كبار المسؤولين التجاريين الأوروبيين والصينيين، قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش سيفكوفيتش إثرها إن بروكسل تريد “نتائج ملموسة” بحلول تشرين الأول/أكتوبر من مناقشاتها مع بكين. 

وقالت فون دير لايين خلال زيارة لمدينة كورك بمناسبة تولي إيرلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر، إن على الاتحاد الأوروبي مواصلة حواره مع الصين.

وأضافت للصحافيين “لكن الحوار يجب أن يفضي أيضا إلى نتائج”. 

وأكدت أن على الاتحاد الأوروبي أن يكون “واضحا جدا” في محادثاته، مع طرح قضايا من بينها “فائض الانتاج المدعوم في السلع الموجّهة إلى سوقنا، وضعف وصول شركاتنا إلى السوق الصينية.

كما أشارت إلى “المنافسة غير العادلة بسبب الدعم الحكومي والتي لا نرغب في رؤيتها مجددا في أسواقنا”. 

بين عامي 2005 و2024، تلقت الشركات الصينية دعما حكوميا يفوق ما تلقته الشركات في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بثلاثة إلى ثمانية أضعاف. 

وحذّرت فون دير لايين من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك إذا لم يلحظ أي تغيير. 

وقالت “نحن مستعدون لكل الاحتمالات ولدينا جميع الأدوات المتاحة، وندرس خيارات أخرى إذا لزم الأمر”. 

كلّف قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي المفوضية، المسؤولة عن السياسة التجارية في التكتل، بمواصلة المحادثات وإعداد أدوات جديدة لحماية الصناعات الأوروبية.

وبلغ العجز التجاري للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، في السلع مع الصين حوالى 360 مليار يورو في عام 2025، ما يعني أنه استورد من الصين أكثر بكثير من صادراته إليها.

راض/غد/ح س

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