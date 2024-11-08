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فون دير لايين تقترح على ترامب استبدال الغاز الروسي بالأميركي

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة إنها اقترحت على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد الاتحاد الأوروبي بمزيد من الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي. 

ووعد الملياردير الأميركي بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات.

وأكدت رئيسة المفوضية عندما سُئلت عن الكيفية التي تنوي فيها إدارة العلاقة التجارية مع دونالد ترامب الذي أجرت معه أول اتصال هاتفي الخميس “هناك مصالح مشتركة لدينا ومن ثم (يجب) الدخول في مفاوضات”.

واضافت “المصالح المشتركة هي، على سبيل المثال — هذا أحد المواضيع التي تطرقنا إليها، ولن أقول ناقشناها —  موضوع الغاز الطبيعي المسال بأكمله”. 

واوردت فون دير لايين إن أوروبا لا تزال تتلقى “الكثير من الغاز الطبيعي المسال عبر روسيا”، مضيفة “لماذا لا نستبدله بالغاز الطبيعي المسال الأميركي، وهو أرخص بالنسبة الينا ويخفض أسعار الطاقة لدينا”.

وجاءت تصريحاتها في مؤتمر صحافي بعد قمة أوروبية في بودابست.

وأشارت إلى إمكان بحث ما يتعلق بالعجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة. 

وزاد الاتحاد الأوروبي مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الأميريكي بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لكنه فشل في قطع رابط الطاقة مع موسكو بشكل كامل. 

كما أصر المستشار الألماني أولاف شولتس على إمكان إيجاد مجالات للتسوية مع واشنطن. 

وقال “في النهاية، يعتمد نمو وقوة الولايات المتحدة أيضا على حقيقة أنها تمارس التجارة مع العالم أجمع، وفي كلا الاتجاهين”. 

واضاف “من وجهة النظر هذه، أعتقد أن الأسس موجودة لتطوير سياسة مشتركة”.

ارو/شي/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية