فون دير لايين تواجه تصويتا على حجب الثقة

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تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تصويتا على حجب الثقة الخميس، وهو تصويت لا يملك فرصا كبيرة للنجاح لكنه كشف عن خلافات بين مؤيديها وشكاوى بشأن أسلوب قيادتها.

ومن المقرر أن يصوت المشرّعون الأوروبيون على هذا الاقتراح الذي تقدم به قسم من اليمين المتطرف ضد رئيسة المفوضية الأوروبية قرابة ظهر الخميس (10,00 ت غ) في ستراسبورغ.

وفي كلمة أمام البرلمان هذا الأسبوع، رفضت فون دير لايين اقتراح حجب الثقة ووصفته بأنه محاولة مدفوعة بنظريات المؤامرة لتقسيم أوروبا، ووصفت مؤيديه بأنهم “مناهضون للتطعيم” و”معجبون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

ودعت المشرّعين إلى تجديد الثقة في مفوضيتها، مؤكدة أنه من الضروري أن تظهر أوروبا الوحدة في مواجهة مجموعة من التحديات، بدءا من المحادثات التجارة مع الولايات المتحدة إلى حرب روسيا في أوكرانيا.

وأطلقت مذكّرة حجب الثقة بمبادرة من النائب الأوروبي الروماني اليميني المتطرّف غورغي بيبيريا الذي ينتقد رئيسة المفوضية الأوروبية لعدم إبدائها شفافية في القضيّة المعروفة بـ”فايزرغايت”.

ولم تعمّم بعد فون دير لايين الرسائل النصيّة التي تبادلتها مع المدير التنفيذي لمجموعة “فايزر” للأدوية ألبرت بورلا خلال جائحة كوفيد عندما كانت المفوضية الأوروبية تتفاوض مع هذه المختبرات الأميركية على شراء لقاحات منها.

وبسبب هذه القضيّة، باتت المفوضية موضع شكاوى قدمتها جمعيات وشخصيات معارضة للقاحات، فضلا عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية التي سعت إلى الاطلاع على المراسلات المعنية لكن من دون جدوى.

كذلك، يتّهم بيبيريا المفوضية الأوروبية بـ”التدخّل” في الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي فاز بها نيكوسور دان المؤيّد للتكتّل الأوروبي في أيّار/مايو.

وكان المرشّح القومي كالين جورجيسكو قد حلّ في المرتبة الأولى خلال جولة انتخابية سابقة نظّمت في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنّ المحكمة الدستورية في رومانيا ألغت نتائج الانتخابات مشيرة إلى مخالفات وشبهات تدخّل من روسيا. ورفعت المفوضية الأوروبية النبرة إزاء شبكة “تيك توك” للتواصل الاجتماعي إثر الاشتباه في إخلالها بواجباتها وإفساح المجال لتلاعبات محتملة من روسيا.

– “إساءة استخدام السلطة” –

وعلى نطاق أوسع، اتهم بيبيريا المفوضية بـ”إساءة استخدام سلطاتها” و”تجاهل البرلمان”، ما أثار تساؤلات حول “تركيز غير ديموقراطي للقرارات في يدي” فون دير لايين.

وإن كان بيبيريا يحظى بدعم جزء من اليمين المتطرّف، فإن مسعاه إلى إطاحة رئاسة فون دير لايين مآله الفشل على ما يبدو.

ونأت كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي ينتمي إليها النائب، بنفسها عن هذه المبادرة، وهي تضم نوابا أوروبيين من حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هم أكثر تساهلا مع فون دير لايين.

ويقف “الحزب الشعبي الأوروبي”، وهو أكبر تكتّل في البرلمان الأوروبي، صفّا واحدا وراء رئيسة المفوضية الآتية من صفوفه.

وندد زعيم المجموعة الألماني مانفريد فيبر بـ”دمى بوتين في البرلمان الأوروبي” معتبرا أنهم يسعون إلى “تقويض الوحدة الأوروبية وإسقاط المفوضية في هذه الفترة من الاضطرابات العالمية والأزمات الاقتصادية”.

وقد ينتهز الحلفاء الاشتراكيون الديموقراطيون والوسطيون من جهتهم الفرصة التي يتيحها هذا التصويت لمطالبة فون دير لايين بضمانات، من دون أن يذهبوا إلى حدّ تأييد إقالتها.

وفي ظلّ تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية في أوروبا، اهتزّت أركان الغالبية “المؤيّدة لأوروبا” هذه السنة. ويلوم اليساريون والوسطيون “الحزب الشعبي الأوروبي” على الالتباس الذي يكتنف موقفه من اليمين المتطرّف، لا سيّما في ما يخصّ إعادة النظر في السياسات البيئية.

ومن المآخذ الأخرى على فون دير لايين، نهجها المركزي المتشدد في إدارة المفوضية خلال ولايتها الثانية.

وقالت رئيسة الكتلة الوسطية، الفرنسية فاليري اييه التي لن تصوّت “طبعا” على حجب الثقة، في تصريحات لوكالة فرانس برس قبل بضعة أسابيع إن رئيسة المفوضية “تقود كلّ المسائل”،وقد أثارت حادثة وقعت أخيرا سخط النائبة الوسطية.

فبلا سابق إنذار، هدّدت المفوضية بسحب قانون لمكافحة التمويه الأخضر (غرينووشينغ) في أوساط الشركات كان قيد التفاوض في البرلمان الأوروبي.

ورأى نواب أوروبيون كثيرون في هذه الخطوة مساسا بصلاحياتهم.

ولم تسقط أي مفوضية في تاريخ البرلمان الأوروبي، رغم حالة خاصة في آذار/مارس 1999، حين استبقت المفوضية برئاسة جاك سانتر من لوكسمبورغ تصويتا محسوم النتيجة سلبا، وبادرت إلى الاستقالة إثر تقرير مفحم حول “مسؤوليته الفادحة” في قضايا احتيال.

ادك-اب/الح