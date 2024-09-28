فيتنام تتكبد خسائر اقتصادية بقيمة 3,3 مليار دولار جراء إعصار ياغي

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ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت أن فيتنام تكبدت خسائر اقتصادية بلغت 3,3 مليار دولار نتيجة للإعصار ياغي المدمر الذي اجتاح شمال البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وضرب ياغي شمال فيتنام ولاوس وتايلاند وبورما ما تسبب بفيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مصرع المئات وعن عشرات المفقودين.

ونقلت تقارير إعلامية رسمية عن مسؤولين في اجتماع حكومي حول العواقب والدروس المستفادة من الكارثة أن الخسائر الاقتصادية في فيتنام بلغت 3,3 مليار دولار.

و قتل 299 شخصا في المجمل وفقد 34 في فيتنام، بينما أكد المسؤولون في بورما مقتل 433 شخصا وما زال 79 في عداد المفقودين.

ويعد الإعصار الأقوى الذي ضرب شمال فيتنام منذ عقود مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة انهمرت على دلتا النهر الأحمر المكتظة بالسكان.

وتضم المنطقة الزراعية الحيوية أيضا مراكز تصنيع رئيسية، وألحقت العاصفة أضرارا بالمصانع والبنية الأساسية، وغمرت الأراضي الزراعية.

وذكرت أرقام وزارة الزراعة الفيتنامية أن أكثر من 390 ألف منزل تضررت أو غمرتها المياه، وتضرر أكثر من 345 ألف هكتار من المحاصيل، ونفق 5,6 مليون طير داجن بسبب إعصار ياغي.

وذكرت “يونيسيف” أن ما يصل الى ستة ملايين طفل تضرروا جراء الإعصار ياغي وما واكبه من فيضانات مدمرة في جنوب شرق آسيا، محذرة من تبعاته على مجموعات سكانية هشة بالأساس.

تمه/شي/ص ك