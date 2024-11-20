فيتو أميركي في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

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عطلت الولايات المتحدة الأربعاء صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجددا دعما لحليفتها إسرائيل، ما أثار تنديدا فلسطينيا شديدا.

واعتبر نائب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ماجد بامية الأربعاء أنه “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستخدام حق النقض ضد مشروع قرار يحاول وقف الفظائع”.

وأضاف وهو يضرب بقبضته على طاولة المجلس “نحن بشر ويجب أن نعامل على هذا النحو”، معتبرا أن النص لا يمثل سوى “الحد الأدنى”.

وكان الفلسطينيون يطالبون بحل في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح للمجلس باتخاذ تدابير لفرض قراراته، ومن بينها العقوبات، وهو ما لم يتضمنه مشروع القرار.

وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.

وأوضح نائب السفيرة الأميركية روبرت وود بعد التصويت “لقد كنا واضحين للغاية خلال جميع المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن”، معتبرا أن المجلس كان سيوجه من خلال هذا القرار إلى حماس “رسالة خطرة مفادها أنه لا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وقال السفير الإسرائيلي داني دانون إن القرار “لم يكن طريقا للسلام بل خريطة طريق نحو مزيد من الإرهاب والمعاناة والمجازر”، شاكرا الولايات المتحدة.

من جهتها، قالت نائبة السفير السلوفيني أوندينا بلوكار دروبيتش “إننا نتخلى عن جيل كامل من الأطفال في غزة”، مضيفة أن رسالة موحدة و”لا لبس فيها” من المجلس كانت ستكون “خطوة أولى للسماح لهؤلاء الأطفال بالحصول على مستقبل”.

وقال لويس شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش إنه من خلال حماية السلطات الإسرائيلية “تتغاضى الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع عن جرائمها ضد الإنسانية”.

– “شريك مباشر” –

اعتبرت حركة حماس بعد تعطيل مشروع القرار أن الولايات المتحدة “شريك مباشر” و”مسؤولة مسؤولية مباشرة” في “حرب الإبادة والتطهير العرقي” في قطاع غزة.

اندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأسفر الهجوم عن 1206 قتلى غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة مَن لقوا حتفهم أو قُتلوا في الأسر.

خلال الهجوم، خطف المسلحون 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ردا على هجوم حماس عن 43985 قتيلا على الأقل، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

ونزحت غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة وسط كارثة انسانية.

منذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي جاهدا الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم مرات غدة بفيتو أميركي لكن أيضا من جانب روسيا والصين.

والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.

في آذار/مارس، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان – بدون أن يكون له أثر على الأرض – وقدم دعمه في حزيران/يونيو لخطة أميركية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالإفراج عن الرهائن، لكنها لم تعط نتائج.

وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في كانون الأول/ديسمبر 2016.

فقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتيسر ذلك بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائما تدعم إسرائيل حتى ذلك الحين في هذه القضية.

ابد/نور-ح س/غ ر