فيدان: فرنسا لا تأخذ بالاعتبار أمن تركيا بشأن الجهاديين الأجانب في سوريا

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رأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي الجمعة في اسطنبول أن فرنسا لا تأخذ بالاعتبار أمن تركيا بشأن قضية الجهاديين الأجانب في سوريا.

وشدّد فيدان على أن باريس “يجب أن تستعيد مواطنيها وتضعهم في سجونها وتحاكمهم”.

وردا على سؤال حول سياسة فرنسا بشأن الجهاديين المعتقلين في سوريا، قال فيدان “لديهم سياسة لا تقوم على إعادة السجناء من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية إلى بلدهم. لا يأبهون لأمننا… يعطون الأولوية دائما لمطالبهم الخاصة”.

ولفت فيدان إلى أن باريس تعتمد في احتجاز الجهاديين الفرنسيين على قوات سوريا الديموقراطية (قسد) المدعومة من واشنطن والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

وتصنّف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية مجموعة “إرهابية” وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلّحا ضدّ القوات التركية منذ عقود.

ورد فيدان على سؤال حول دعوة القوات الكردية إلى نشر قوات فرنسية في شمال شرق سوريا قائلا إن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تتحدث معها أنقرة بشأن شمال شرق سوريا، حيث تهدد تركيا بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

وقال “بصراحة نحن لا نولي اعتبارا للدول التي تحاول أن تخدم مصالحها الخاصة في سوريا من خلال التلطي وراء قوة أميركا… محاورنا في هذه القضية هو أميركا. نحن نتحدث مع أميركا وليس مع الدول التي تختبئ وراءها”.

وأثارت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي احتمال تدخل تركي مباشر في سوريا ضد المقاتلين الأكراد.

اش-همو/غ ر-س ح/ص ك