فيديو لجندي إسرائيلي يدفع جثة من سطح مبنى خلال عملية بالضفة الغربية المحتلة

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أظهرت مشاهد لعملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة جنديا يركل ويدفع بجثة رجل ميت على ما يبدو من سطح مبنى حتى سقوطها، في واقعة اعتبرها الجيش “حادثة خطيرة”.

وتظهر مشاهد مصورة لتلفزيون فرانس برس للعملية العسكرية في بلدة قباطية قرب جنين الخميس جنديا يركل الجثة باتجاه طرف السطح ويدفعها برجله حتى تسقط، فيما كان جنديان آخران على الأقل ينظران.

تقع قباطية بشمال الضفة الغربية حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات واسعة النطاق منذ أواخر أغسطس/آب أوقعت عشرات القتلى بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان الجمعة إن أربعة مسلحين قُتلوا في “تبادل إطلاق نار” في قباطية، فيما قُتل ثلاثة آخرون في ضربة جوية استهدفت مركبة.

وردا على سؤال حول مقطع الفيديو الذي يظهر جنديا يدفع بقدمه جثة من سطح مبنى، قال الجيش إن هذه الأفعال تتناقض مع قيمه.

وأضاف “هذه حادثة خطيرة لا تتماشى مع قيم (الجيش الإسرائيلي) ومع ما هو متوقع من جيش الدفاع الاسرائيلي. إن الحادثة قيد المراجعة”.

منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس في إسرائيل، تصاعدات المواجهات وأعمال العنف بين الفلسطينيين من جهة، والجيش والمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى.

وقُتل ما لا يقل عن 682 فلسطينيا بنيران الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، كما قُتل ما لا يقل عن 24 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية أو في عمليات عسكرية، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.

ومنذ بدء العملية الواسعة النطاق في أواخر أغسطس/آب، نعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي 14 على الأقل من القتلى.

وقال الجيش إن أحد القتلى في قباطية هو شادي زكارنة الذي وصفه بأنه “مسؤول عن التخطيط لهجمات في شمال الضفة الغربية وتنفيذها”.

وأضاف إن زكارنة “رأس المنظمة الإرهابية” في قباطية دون تحديد المجموعة التي ينتمي لها.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في 9 أيلول/سبتمبر إن العمليات الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية تبلغ أحيانا “حدا غير مسبوق خلال العقدين الماضيين”.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967.

مود-ركب/غد/ص ك