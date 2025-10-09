فيراري تعلن عن “إليتريكا” أول سيارة كهربائية كوبيه بأربعة مقاعد

أعلنت شركة فيراري الخميس أن أول سيارhتها الرياضية الكهربائية المقرّر إطلاقها العام المقبل، ستكون كوبيه بأربعة مقاعد تزيد قوتها عن 1000 حصان وتتمتّع بمدى يصل إلى 530 كيلومترا.

وستحمل السيارة الجديدة إسم “إليتريكا” وستستهدف في المقام الأول الزبائن الأثرياء “ممن يرغبون في قيادة سيارات كهربائية فقط وعيش تجربة فيراري” حسبما صرح الرئيس التنفيذي للشركة ينيديتو فينيا خلال عرض تقديمي للمستثمرين ووسائل الإعلام في مصنع الشركة في مارانيلو.

لكن فيراري لا تنوي التحول بالكامل إلى السيارات الكهربائية في وقت قريب.

وقال فينيا “إنها إضافة (إلى مجموعة سياراتنا) وليست تحولاً”.

ولم تكشف الشركة عن سعر بيع السيارة، لكن المحللين يقولون إن فيراري ستحتاج إلى تقييمها بعناية مقارنة بالسعر الأساسي لسيارة بوروسانغوي (SUV) الرياضية متعددة الاستخدامات، والذي يقارب 500 ألف يورو (580,500 دولار).

تبيع فيراري ما يقرب من نصف سياراتها بطرازات هجينة، لكنها لم تتحول حتى الآن إلى السيارات الكهربائية، بعد سنوات من بورشه ولامبورغيني ولوتوس وريماك فائقة السرعة.

وكشفت إدارة فيراري عن تصميم السيارة مساء الأربعاء، بوضعية قيادة منخفضة جدا في هيكل من الألمنيوم المعاد تدويره، مع محرك كبير على كل من العجلات الأربع.

وكما هو متوقع من فيراري، تعِد أن تكون إليتريكا سيارة سريعة، إذ تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2,5 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 310 كيلومترات في الساعة. لكن طراز أربعة مقاعد يضعها خلف بعض منافسيها.

وستُستخدَم مقابض تبديل السرعات الكلاسيكية الخاصة بفيراري والموجودة على عجلة القيادة في سيارة “إليتريكا” للاختيار بين أسلوب قيادة سلس أو رياضي، مع ضبط قوة المحركات والتحكّم بنظام التعليق وفقا لذلك.

واستلهاما من المحركات الكبيرة العاملة بالبنزين تتيح سيارة إليتريكا تجربة خفض وهمي للتروس فيما سيُستبدل هدير المحركات التقليدية بصوت مضخّم يصدر عن المحرك الكهربائي.

وهو ما سيُتيح للسائق “الإحساس بالطريق”، كما أوضح جانماريا فولغينزي مدير المنتجات في شركة فيراري.

وأضاف “الأمر أشبه بالاختيار بين مركب شراعي وقارب بمحرك، كلاهما ممتع لكن بطرق مختلفة”.

وتولّت العلامة التجارية تطوير معظم الابتكارات التقنية داخليا وخاصة حزمة البطاريات المُدمجة “لأن الحفاظ على هذه المعرفة المُتخصصة داخليا يعني قدرتنا على المنافسة”، كما قال.

ويُنتظر الكشف عن الطراز النهائي مطلع عام 2026.

وتسعى الشركة إلى حماية هوامش ربحها الكبيرة (التي بلغت 23,4 % في النصف الأول من 2025) في قطاعي السيارات والمنتجات الفاخرة سريعي التغير.

